美股受强劲的银行业绩带动升至一个月高位

高盛股价大涨9.5%，对道指提振最大，此前该行公布季度营收和获利均超过预期。该股录得近10年来最大单日百分比涨幅。
美国银行股价上涨7.2%，带动标普500指数走强，此前该银行公布季度获利高于预期，受贷款业务增长带动。该股录得六年半来最大单日百分比涨幅。
两家大行的业绩推动标普500金融股指数大涨2.2%，在标普主要类股中领跑。标普银行股分类指数攀升2.7%。
美国企业财报季开局强劲，加上市场乐观情绪和对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息步伐放缓的预期，帮助标普500指数从近期的跌势中收复部分失地。该指数目前距离9月20日的纪录收盘点位还有10.7%的距离，此前该指数曾一度挫至较该水准低19.8%。
“总体而言，银行需要良好的经济状况和适当倾斜的收益率曲线，或许我们正在实现这一点，” Washington Crossing Advisors高级投资组合经理Kevin Caron表示，“我们开始看到，这种影响正渗透到银行盈利中。”
标普500指数周三上涨后，触手可及其50日移动均线，为12月4日以来首见。50日移动均线是衡量短期趋势的关键指标。纳斯达克指数周二突破50日移动均线，为12月3日以来首见。
道琼工业指数.DJI收高141.57点，或0.59%，报24,207.16点；标普500指数.SPX收高5.8点，或0.22%，报2,616.1点；纳斯达克指数.IXIC收高10.86点，或0.15%，报7,034.69点。
华尔街日报报导称，美国联邦检察官正在调查全球最大电信设备制造商中国华为技术有限公司涉嫌窃取美国企业的商业机密后，美股在最后半小时小幅收窄涨幅。
航空公司联合大陆控股(United Continental Holdings) (UAL.O)公布季度利润超过预期后，该公司股价上涨6.4%。
First Data Corp (FDC.N)暴涨21.1%，此前Fiserv Inc (FISV.O)表示，已同意以220亿美元收购该公司，这是数字支付行业有史以来最大的一笔交易。Fiserv股价下跌3.3%。
美国百货公司Nordstrom Inc (JWN.N)大跌4.8%，该公司此前预测全年获利在之前预估区间低端。
福特汽车(F.N)重挫6.2%，此前该公司预估第四季获利低于预期，并称关税可能侵蚀其2019年获利。
纽约证交所涨跌股家数比为1.80:1；纳斯达克市场为1.62:1。
有一只标普500指数成分股触及52周新高，一只触及新低；有32只纳斯达克指数成分股触及52周新高，19只触及新低。
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