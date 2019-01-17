美股受强劲的银行业绩带动升至一个月高位





高盛股价大涨 9.5% ，对道指提振最大，此前该行公布季度营收和获利均超过预期。该股录得近 10 年来最大单日百分比涨幅。





美国银行股价上涨 7.2% ，带动标普 500 指数走强，此前该银行公布季度获利高于预期，受贷款业务增长带动。该股录得六年半来最大单日百分比涨幅。





两家大行的业绩推动标普 500 金融股指数大涨 2.2% ，在标普主要类股中领跑。标普银行股分类指数攀升 2.7% 。





美国企业财报季开局强劲，加上市场乐观情绪和对美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 升息步伐放缓的预期，帮助标普 500 指数从近期的跌势中收复部分失地。该指数目前距离 9 月 20 日的纪录收盘点位还有 10.7% 的距离，此前该指数曾一度挫至较该水准低 19.8% 。





“ 总体而言，银行需要良好的经济状况和适当倾斜的收益率曲线，或许我们正在实现这一点， ” Washington Crossing Advisors 高级投资组合经理 Kevin Caron 表示， “ 我们开始看到，这种影响正渗透到银行盈利中。 ”





标普 500 指数周三上涨后，触手可及其 50 日移动均线，为 12 月 4 日以来首见。 50 日移动均线是衡量短期趋势的关键指标。纳斯达克指数周二突破 50 日移动均线，为 12 月 3 日以来首见。









华尔街日报报导称，美国联邦检察官正在调查全球最大电信设备制造商中国华为技术有限公司涉嫌窃取美国企业的商业机密后，美股在最后半小时小幅收窄涨幅。





暴涨 21.1% ，此前 Fiserv Inc ( 表示，已同意以 220 亿美元收购该公司，这是数字支付行业有史以来最大的一笔交易。 Fiserv 股价下跌 3.3% 。 First Data Corp ( FDC.N 21.1%Fiserv Inc ( FISV.O 220Fiserv3.3%













纽约证交所涨跌股家数比为 1.80:1 ；纳斯达克市场为 1.62:1 。





有一只标普 500 指数成分股触及 52 周新高，一只触及新低；有 32 只纳斯达克指数成分股触及 52 周新高， 19 只触及新低。





美国各证交所共计成交

74.8

亿股，低于过去

20

个交易日的日均成交量

86.9

亿股。

(

路透社

)

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