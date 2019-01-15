马云谈海南未来定位：对标香港 超越香港

中国阿里巴巴董事局主席马云 12 日在三亚表示，海南省不需要做“中国的夏威夷”，而该做 21 或 22 世纪的夏威夷，且在定位上要“对标香港”且“超越香港”，对标“新贸易时代的自由贸易港”。





澎湃新闻报导，海南省政府 12 日在三亚举行“企业家咨询会议”成立大会及第一届年会，马云及腾讯董事会主席马化腾分别被选为第一届咨询会议正副主席。会中，马云发表他对海南自贸区、自贸港建设的万字建言时，作上述表示。





马云说，海南的未来发展必须是“追求高品质 GDP （地区生产毛额）”，而海南自贸区发展的第一个定位，是要“围绕健康和快乐”，而健康快乐是“钱真正应该去的地方”。





他表示，海南不需要做“中国的夏威夷”，而是应该做 21 世纪或 22 世纪的夏威夷。要思考上世纪夏威夷是如何在全世界吸引了无数的人；而这个世纪的夏威夷和下一个世纪的夏威夷，应该怎么打造。





马云指出，海南另一个定位是要“对标香港”，且必须“超越香港”。香港是工业化时代国际贸易的产物，海南则正面临新的贸易时代。海南可以对标香港，但不能对标过去工业时代的香港，而是对标“新贸易时代的自由贸易港”。





他并建议，海南一定要在发展上下真功夫，但不一定要在监管上设限。在贸易方面，海南可对标香港实行税制改革，在海南全岛流通和消费领域取消关税和增值税，并取消不必要的进口管制，允许货物自由进出和流转，且自产和进口都要免税。





马云还说，海南货物输往中国其他

地区，应被视为进口，海南境内则对外开放。同时，海南应打造成国际贸易的单一窗口。（中央社）

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