“这个国家爱您吗？”《苦恋》中国作家白桦88岁逝世





上海《澎湃新闻》今晨报道白桦离世的消息。兼具诗人、剧作家、小说家、散文家等身分的白桦，原名陈佑华，河南信阳市人，中学时代已经开始写诗歌、散文、小说， 1946 年开始发表作品。





中共建政后他加入共产党，在 1955 年加入中国作家协会，之后曾在昆明军区和总政治部创作室任创作员。不过， 1958 年他被打为右派，遭开除党籍、军籍，调到上海八一电影机械厂当钳工。





1961 年他被调至上海海燕电影制片厂任编辑、编剧， 1964 年调武汉军区话剧团任编剧。 1979 年他获得平反，恢复党籍，并在武汉军区文化部工作至 1985 年，之后他到上海作家协会，任副主席。





白桦的长篇小说作品包括《妈妈呀，妈妈！》、《爱，凝固在心里》、《远方有个女儿国》、《溪水，泪水》等，但他多年前接受中国媒体访问时直言，《苦恋》是“我一生绕不开的作品”。这个 1979 年 9 月在中国文学期刊《十月》上发表的剧本，却引发一场风波。





在白桦发表《苦恋》之后，长春电影制片厂的导演彭宁将它改编成电影《太阳和人》，电影中讲述主角晨光因为逃避国民党潜逃到海外，中共建政后回国并生儿育女，但在文革十年被严重批斗，女儿再次走上父亲道路，为逃避共产党而与男友出走海外，电影中女儿更有这句经典对白：“您爱这个国家，苦苦地恋着这个国家 …… 可这个国家爱您吗？”





电影当年获得电影评论家、导演和编剧的赞扬，但在审批时遇到极大的批斗，中宣部和中央书记处表明反对，当年在解放军全军政治工作会议上，有人更翻旧帐，指白桦是“右派”，“搞文学工作太危险了”，会议中全是反对电影的声音， 1981 年 4 月 20 日《解放军报》发表署名文章《四项基本原则不容违反 —— 评电影文学剧本〈苦恋〉》，点名批评白桦。 8 月 3 日时任中共中央总书记胡耀邦更主持召开思想战线座谈会，讨论事件。

由《苦恋》改编而成的《太阳和人》电影，最后无法在中国上演，然而，台湾导演王童于 1982 年以白桦的剧本，拍摄成电影《苦恋》，而且获得当年台湾金马奖最佳剧情片的提名。（苹果日报）

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