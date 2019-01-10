布局10年、至少8国卷入…泰国前总理英拉兄妹逃亡过程曝光

泰国前总理英拉（Yingluck Shinawatra）在2014年因政变被赶下台，2017年即流亡海外，据最新消息指出，英拉已经落脚香港，住进香港山顶一栋豪宅，担任汕头国际码头的董事长。
香港《o1》报导，英拉（2011~2014任泰国总理）和她哥哥他信（Thaksin Shinawatra，2001至2006年担任泰国总理），都是被政变赶下台，再流亡海外，而整个逃亡布局至少10年、8国卷入。
据报导，先是他信在2006年下台后，兄妹两人先是到中国广东汕头祭祖，再高调出现北京长城，英拉是在2017年8月25日泰国最高法院对她提出判决日“神秘消失”，一度传出英拉向中国争取政治庇护，不过事后证实，英拉流亡英国，泰国一度想引渡英拉回国受审，但没有结果。
传英拉是持柬埔寨护照进入香港，而汕头国际码头是新加坡商陈怀丹所有，陈怀丹祖籍也是广东汕头，更传曾捐款给美国布什家族、和前美国驻中大使骆家辉稔熟，英拉现住的香港山顶豪宅，屋主也是陈怀丹；但英拉和同在香港的哥哥都有另开公司，办公地点都跟汕头国际码头同一地址。
盈拉流亡海外，她的泰国护照已在2017年被注销，于2018年2月持柬埔寨护照进入香港，但2017年8月，柬埔寨移民局曾发言，否认英拉持有柬埔寨护照，但是，香港方面却指出，他信与柬埔寨关系密切，曾于2009至2010年担任柬埔寨特别经济顾问。
而英拉哥哥他信则是以蒙特内哥罗（Montenegro）护照进入香港开公司，提报的住址却是沙乌地阿拉伯的杜拜，不过他在香港同样是住陈怀丹所有的山顶豪宅。
赞助英拉的陈怀丹，与丈夫唐逸刚是新加坡上市新海逸集团大股东，是中国旅居新加坡的商人，集团的主席就是布什家族另一儿子尼尔布希（Neil Bush），总裁则是陈怀丹。（自由时报）
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