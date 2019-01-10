习近平金正恩会谈支持半岛无核化与特金会

朝鲜领袖金正恩昨（9日）结束为期4日访华行程，访问期间与国家主席习近平会晤。新华社报道指，两人就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。双方一致表示，愿共同努力推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与繁荣发展作出积极贡献。
习近平又提到，今年是中朝建交70周年，在双方共同努力下，中朝关系在2018年掀开了新的历史篇章，“我愿同委员长同志一道，共同引领好中朝关系未来发展。双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，推动中朝关系长期健康稳定发展。”
有关朝鲜半岛形势，习近平积极评价朝方为维护半岛和平稳定、推动实现半岛无核化所采取的积极举措，目前，半岛和平对话的大势已经形成，“中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持北南持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支援有关方通过对话解决各自合理关切。”希望朝美相向而行，中方愿同朝方及有关方一道努力，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。
金正恩表示，在过去不到一年时间4次访华，对中国经济社会发展成就，和中国人民奋发图强的精神面貌，印象深刻。
而金正恩在北京期间,参观了北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂，实地考察了有关传统工艺及现代化中药加工生产线。（中央社）
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