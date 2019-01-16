科技股造好 纳指升逾1%

市场观望英国稍后表决首相文翠珊的脱欧草案，加上华府停摆未有解决迹象，中美关系再现暗涌，美股开市早段呈窄幅上落，科技股造好。





截至本港时间晚上约 11 时 19 分，道指报 23922 点，升 12 点或 0.05% ；标普 500 指数报 2596 点，升 13 点或 0.52% ；纳指报 6985 点，涨 79 点或 1.16% 。





美企业绩期展开，摩根大通和富国银行公布的业绩均较市场预期差，摩通去年第四季每股盈利 1.98 美元，低于预期的 2.21 美元；富国银行第四季每股盈利 1.21 美元，亦低于预期的 1.31 美元，两股目前跌约 1.2% 。





FAANG 造好， Netflix 获高盛唱好其第四季业绩，股价涨逾半成， Facebook 升近 3% 、亚马逊、苹果及 Alphabet 均升逾 1% 。





中美关系再起暗涌，外电引述知情人士透露，中国要求一些国有企业避免前往美国及其盟国商务旅行，如必须出差，要采取额外的预防措施保护他们的设备。另一边厢，美国联邦政府部分关门进入第 25 天，其在金融市场引发的恐慌情绪也愈发严重。





欧洲方面，英国国会今晚稍后会表决脱欧协议，市场预计否决的机会相当大。首相发言人透露，文翠珊向阁员表示，会根据表决结果迅速作出回应，至于协议一旦被否决，文翠珊会否辞职，发言人只表示，文翠珊决心履行公投意愿，带领英国脱离欧盟。





此外，英国《太阳报》稍前引述知情人士称，德国总理默克尔 (Angela Merkel) 在最后一刻，向文翠珊施援手，表示欧盟会在协议被否决后，给予更多让步，推动在国会第二次表决。不过，默克尔发言人已否认，指报道错误。





英国富时

100

指数报

6890

点，升

35

点或

0.51%

；德国

DAX

指数报

10879

点，升

23

点或

0.22%

；法国

CAC 40

指数报

4783

点，升

20

点或

0.44%

；意大利富时

MIB

指数报

19190

点，升

19

点或

0.1%

。（信报）

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