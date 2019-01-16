科技股造好 纳指升逾1%

市场观望英国稍后表决首相文翠珊的脱欧草案，加上华府停摆未有解决迹象，中美关系再现暗涌，美股开市早段呈窄幅上落，科技股造好。
截至本港时间晚上约11时19分，道指报23922点，升12点或0.05%；标普500指数报2596点，升13点或0.52%；纳指报6985点，涨79点或1.16%。
美企业绩期展开，摩根大通和富国银行公布的业绩均较市场预期差，摩通去年第四季每股盈利1.98美元，低于预期的2.21美元；富国银行第四季每股盈利1.21美元，亦低于预期的1.31美元，两股目前跌约1.2%。
FAANG造好，Netflix获高盛唱好其第四季业绩，股价涨逾半成，Facebook升近3%、亚马逊、苹果及Alphabet均升逾1%。
中美关系再起暗涌，外电引述知情人士透露，中国要求一些国有企业避免前往美国及其盟国商务旅行，如必须出差，要采取额外的预防措施保护他们的设备。另一边厢，美国联邦政府部分关门进入第25天，其在金融市场引发的恐慌情绪也愈发严重。
欧洲方面，英国国会今晚稍后会表决脱欧协议，市场预计否决的机会相当大。首相发言人透露，文翠珊向阁员表示，会根据表决结果迅速作出回应，至于协议一旦被否决，文翠珊会否辞职，发言人只表示，文翠珊决心履行公投意愿，带领英国脱离欧盟。
此外，英国《太阳报》稍前引述知情人士称，德国总理默克尔(Angela Merkel)在最后一刻，向文翠珊施援手，表示欧盟会在协议被否决后，给予更多让步，推动在国会第二次表决。不过，默克尔发言人已否认，指报道错误。
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