与中国的合同泄露后，肯尼亚政府面临强烈反对

据肯尼亚最大的独立报纸《国家日报》报道，肯尼亚政府正在努力应对与中国签订的数十亿美元合同可能危及其主权的消息。





周日，《国家日报》公布了 2014 年中国进出口银行与肯尼亚共和国签订的一份合同的部分内容，从而披露了标准轨距铁路贷款的细节。标准轨距铁路是肯尼亚独立以来最大的基础设施项目。





中国政府的基础设施交易通常是秘密展开的，而《国家日报》的报道为人们提供了一个难得的机会，得以一窥中国如何设定贷款条款。





据该报报道，政府目前已经取消了原定的露面，并安排紧急会议，以确定如何最好地应对有关标准轨距铁路资金、建设和运营的一系列负面报道。





主权问题





合同中规定在贷款违约的情况下罚没资产的范围的条款引发最大担忧。《国家日报》引用的一段节选写道： “ 借款国 ( 肯尼亚 ) 及其任何资产均无权基于主权理由享有任何豁免权。 ”





该合同还规定，肯尼亚必须在铁路建设和运营中使用中国的 “ 货物、技术和服务 ” ，一项保密条款禁止肯尼亚政府在未经中国政府书面同意的情况下披露合同条款。





这些披露的合同内容提供了迄今为止最确凿的证据，表明中国政府可能会采取包括美国在内的批评人士所称的 “ 债务陷阱外交 ” ，即旨在强迫一国在违约时交出土地、矿产或战略资产的贷款。





《国家日报》没有透露它是如何获得这份合同的，也没有透露它是如何确定这份合同的真实性的。





但文件中的措辞与美国之音披露的在塞尔维亚、吉尔吉斯斯坦和圭亚那进行的 “ 一带一路 ” 项目的合同非常吻合， “ 一带一路 ” 是中国推行的数万亿美元全球基础设施计划。这表明肯尼亚贷款的条款 —— 从资产没收和保密条款到规定使用中国供应商 —— 可能反映了北京在非洲等地发放贷款的模式。





肯尼亚律师协会内罗毕分会主席查尔斯 · 坎贾玛 (Charles Kanjama) 告诉《国家日报》，该合同的一些特征是典型的，比如设立保密条款。不过他认为这份合同有一些值得格外担忧的地方，那就是合同规定围绕合同的所有争议都必须在中国进行仲裁。





“ 我会继续借款 ”





上个月底，肯尼亚总统乌呼鲁 · 肯雅塔 (Uhuru Kenyatta) 驳斥了有关中国贷款损害该国的说法。





肯尼亚另一家报纸《星报》 (The Star) 报道称，肯雅塔在记者圆桌会议上表示 :“ 中国并不想殖民我们，他们理解我们的需要。 ” 肯雅塔还说 , “ 我们提前付款，所以肯尼亚人必须无视任何兜售的宣传。我将继续借钱，但会发展 ” 。





尽管争议不断，但一些专家表示，对于一个需要基础设施来支持其长期发展的国家来说，这条铁路仍有可能是利大于弊的。





一本有关中国制造业在非洲的书 - 《下一个世界工厂》的作者艾琳 · 孙 (Irene Sun) 对美国之音说 : “ 标准轨距铁路是一个真正的游戏规则改变者。 ”





这位作者还说，在标准轨距铁路开通之前，肯尼亚最大的两个城市内罗毕和蒙巴萨由糟糕的道路连接，开车要花

10-15

个小时且难以预测。（美国之音）

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