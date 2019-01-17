拉美地区极端贫穷人数上升 占总人口1成





联合国拉丁美洲暨加勒比海经济委员会最新报告指出，拉丁美洲及加勒比海地区是全球贫富差距最大的地方，而拉丁美洲的极端贫穷人口在 2017 年达 9 年新高，占总人口的 10.2% 。





联合国拉丁美洲暨加勒比海经济委员会（ ECLAC ）执行长巴塞纳（ Alicia Barcena ）在智利首都圣地牙哥发表年度报告“拉丁美洲的社会概况”中说，“情况自 2015 年开始倒退，特别是在赤贫方面”。





报告指出，拉丁美洲及加勒比海地区仍是全球贫富差距最大的地方，包括许多产业在内的贫困程度都很高。





根据报告，拉美地区的极端贫穷人口比例从 2016 年的 9.9% 上升到 2017 年的 10.2% ，相当于增至 6200 万人；同样以收入衡量的贫穷指数则维持在 30.2% 的人口，相当于 1.84 亿人。





根据 ECLAC 预测， 2018 年贫穷人口比例应降至 29.6% ，相当于 1.82 亿人，而极端贫穷指数应保持在 10.2% 。同期间，区域生产毛额的预期成长率为 1.2% ， 2019 年 1.7% 。





以 ECLAC 的定义，赤贫指的是那些人均收入低于基本食物篮成本的家庭的人。也就是说，即使把所有的收入都用来购买食物，也不能满足需要，仍然经常挨饿。





每个国家的贫穷线和赤贫情况各不相同。比如乌拉圭的贫穷指数最低，只有 2.7% 的人口生活在这种条件下。





ECLAC 指出，乌拉圭的贫穷指数低是资源较少的家庭接受社会援助的结果，而采用同一模式的哥斯大黎加和巴拿马的贫穷指数分别为 15.1% 和 16.7% 。





智利的贫穷指数 10.7% ，是拉美地区第 2 低，主要受到资源较少的家庭的工作收入增加影响，证实了将加强工作所得与提供公共资源转移和加强社会保护制度结合起来，向生活贫困人口提供更多资源的重要性。





报告指出，正在摆脱经济衰退的巴西贫穷率达 19.9% 。





报告指出，委内瑞拉是拉美地区经济表现最差的国家， 2018 年国内生产毛额下降了 15% ，国家深陷严重政治经济危机，缺乏食物、药品、水电和瓦斯，人民被恶性通货膨胀压得喘不过气来。（中央社）





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