马来西亚扩大港界入侵领海争议 新加坡媒体吁回头是岸

马来西亚去年片面宣布扩大新山港界，还派遣船只入侵新加坡海域，新加坡报纸今天在社论中要求马来西亚政府“回头是岸”，让新马关系回归正轨，共为新马人民造福。





新加坡“联合早报”今天以“回头是岸为新马人民造福”为题发表社论，评论最近因领海与航空管理争端屡掀波澜的星马关系。





马来西亚政府 2018 年 10 月 25 日扩大柔佛新山港界，更从 12 月 3 日起多次派船只进入新加坡海域，马来西亚也以反对新加坡实里达机场（ Seletar Airport ）启用仪器降落系统（ ILS ）为由，有意收回柔佛南部的航空交通管理权。





新加坡外交部长维文（ Vivian Balakrishnan ） 14 日表示，新加坡的冷静理性态度不代表被动或妥协，侵犯新加坡国家利益都会有后果，新加坡会冷静、坚定并明确地维护国家利益。





国防部长黄永宏 15 日表示，新加坡执法机构现阶段保持克制，避免紧张情势升温。

根据这篇社论，新马两国一水之隔，存有千丝万缕关系，在各个领域都有很大的合作与发展空间，但马来西亚如今却在领海、航空管理权与供水等议题上，试图片面改变现状。





社论表示，如果双边关系持续恶化，甚至严重到敌对与冲突地步，势必严重影响新马人民的长远福祉。





尤其，马来西亚首相马哈迪（ Mahathir Mohamad ）领导的希望联盟政府背负前任政府遗留的巨大债务，上台后腰斩了多项大型投资案减轻债务。资金外流与生活费居高不下，是马来西亚目前面对的主要挑战。





社论强调，重拾投资者信心，对马来西亚的经济发展与政治稳定至关重要，如果采取以邻为壑的作风，不仅伤及邻国，也损害自身利益。（中央社）

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