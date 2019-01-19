陕西官场持续地震 副省长陈国强被带走

中国陕西官场持续反腐地震，据报导，前陕西省委书记赵正永15日被查落马后，现任副省长陈国强也传出当天被带走协助调查。陈国强曾被视为赵正永的大管家，两人是安徽老乡。
中国青年报评论部微信公众号“海运仓内参”指出，官方18日再披露西安市秦岭办首任主任暨规划局前局长和红星、市国土局前局长田党生、市环保局前局长罗亚民、市政府前秘书长焦维发、前户县县长张永潮等人严重违纪违法问题。
自秦岭北麓豪华违建别墅去年7月拆除以来，涉案的陕西高官接连落马，至今已有千余人被问询；赵正永被查，近日再度引发滚雪球效应。
香港星岛日报报导引述微信公众号“镐京笔记”披露，15日下午，陈国强被调查人员从省政府大院带走。当晚，赵正永落马消息公布。
报导指出，57岁的陈国强是安徽宿州人，曾任省政府副秘书长。赵正永担任省长、省委书记期间，陈国强担任省政府秘书长，去年升为副省长，分管省国土资源、环境保护、住房和城乡建设、交通。
14日，陈国强还去调研宝鸡过境高速公路通车情况，但此后未再公开露面。
陕西日报报导，陕西省纪委13届三次全会在西安开幕，陕西省委书记胡和平在会中强调，要深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，严明政治纪律和政治规矩，坚决维护中共总书记习近平核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导。
他要求坚决纠正“四风”，特别是形式主义、官僚主义，保持惩治腐败高压态势，以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等人做为反面借鉴，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。
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