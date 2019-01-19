台当局调查大公报跟踪偷拍港独团体事件

香港大公报记者违反规定入境台湾报道港独团体事件引发关注，台湾总统府已经要求国安单位进行调查，台湾立委还认为此事已经引发国家安全的疑虑。
香港《大公报》本月16号以头版头条加上多张照片的方式报道，支持港独的团体“学生动源”3名年轻人获得蔡英文密使的接见，并在总统府及国史馆内传授争取独立的方法。
事实上，所谓的密使是一位主跑总统府新闻的自由时报记者，他与这3位香港年轻人相约在总统府后方的国史馆进行访谈。
对此，台湾总统府发言人黄重谚召开记者会表示，强烈谴责香港亲中媒体《大公报》涉嫌以跟监手法，捏造情节制造假新闻，意图误导舆论。
黄重谚还说，政府非常重视遭到不法跟监人士的人身安全及权益可能受到危害，已经要求国家安全局等相关单位进行调查。
国安问题
台湾执政党民进党立委罗致政星期五(1月18号)召开记者会表示，大公报的这则报道虽然是假新闻，更重要的是涉及了台湾的国家安全问题。
他说：“他(大公报记者)可以公然进入博爱特区(总统府周边地区)，在博爱特区内跟监人，甚至就我掌握的信息有车辆跟监，万一车辆内放置的不是跟监的器材，所谓的摄影机，而是危险的装置，甚至是枪、炸弹，竟然没有被发现，这是很大的维安漏洞。”
罗致政委员还说，大公报这种头版头条的做法非常嚣张，警告意味浓厚，也就是港独人士和台湾民众的一举一动都会受到监视，等同是红色恐怖。
罗致政指出，既然大公报的记者可以跟拍，就可以跟踪，甚至绑架，令人担心的是，台湾未来会不会出现香港铜锣湾书店老板被失踪，然后在北京出现的事件。
与会的法务部调查局国家安全维护处副处长游澄铧表示，境外敌对势力是该局的第一工作重点，也将对相关人士来台从事可疑不法活动加强搜证。
依法防制
陆委会港澳蒙藏处副处长张张表示，香港媒体如果要来台湾驻点采访，必须依照港澳媒体驻点要点申请，不过，大公报的记者并没有提出申请。
内政部移民署入出国事务组长葛广薇表示，撰写大公报这篇报道的记者使用的是笔名，而不是真名，相关机关目前正在查证其真实身份。
根据自由时报报道，台湾国安局表示，台湾身为民主国家，尊重并保障合法的采访报道权益，但是对于造谣不实的信息，不法跟监及人身安全可能受到危害之情事，相关机关将依法防制与处理。
台湾国安局还强调，已经统合国安单位加强安全管理工作，以确保台湾民众及来台旅客的人身安全与权益。（美国之音）
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