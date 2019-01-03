2018全球556人死于空难 死亡人数较前1年急剧上升

据外媒2日报道，荷兰机构航空安全网络（ASN）的数据显示，2018年由飞机失事导致的死亡人数较前一年迅速增长，但在历史记录中，2018年仍是史上第九安全年。
报告称，2018年共有556人死于空难事故，2017年这一数据为44人。
2018年共有15起致命航空事故，最惨重的空难是10月印度尼西亚狮子航空（Lion Air）航班坠毁事故，共造成189人死亡。其次是一架飞机由于人为错误5月在古巴坠毁，死亡人数为112人。
据报道，2017年是民航史上最安全的一年，没有一起民航客机坠机事故记录。
报道称，在过去20年间，全球航空安全整体已有所改善。航空安全网络首席执行官哈罗•兰特（Harro Ranter）表示：“如果事故发生概率跟10年前一样，去年应该有39起造成生命损失的事故。而根据2000年的事故率，这个数字甚至达到64起，这显示出过去20年间安全情况的巨大进步。”
但航空安全网络方面表示，失控型（loss-of-control，LOC）事故是航空业的一大主要安全隐忧，过去5年间最惨重的25起事故中，这类事故占10起以上。
失控型事故指的是与计划飞行路径出现不可恢复的偏差，具体原因可能由机械故障、人为操作或环境干扰引起。航空安全网络表示，在这类事故中，机上人员大多很难幸免于难。
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