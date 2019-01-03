特朗普呼吁降价 但全美数百种药品价格仍上调

据美国中文网报道，当地时间2日，美国总统特朗普表示，他希望看到美国药品价格大幅下降。然而，最新市场调查分析发现，进入2019年后，美国数十家制药公司超过250种处方药的价格有所提高。
尽管如此，美国药品的涨价状况还是有所好转。根据药品比价服务提供商的报告，药品价格上涨的总体数量同比减少了约1/3，2018年，有超过400种药物价格上涨。
据报道，在数十家调涨价格的制药企业中，Allergan公司的涨价幅度较为突出。相比于2018年，Allergan公司提高了50多种药物的定价，其中一半以上药物的价格上涨了9.5%。
AbbVie公司出产的类风湿性关节炎治疗药物Humira定价上涨了6.2%，该药物在2018年的销售额达到创纪录的200亿美元。
Allergan公司在一份声明中表示，2019年，其整个投资组合的平均价格上涨幅度约为3.8%。
该公司表示，由于预计会向买家提供更高的折扣，因此预计2019年的涨价不会带来任何净收益。
据报道，曾有30家制药公司通知加州政府相关部门有关涨价的计划，预计1月美国还会有更多药品价格会上升。
在美国，药品市场价格处于自由竞争的状态，但其药物价格相比于其他国家都要高昂，这也使得美国成为全球制药厂商获取利润最多的国家。
联邦卫生与公共服务部已经推出了旨在降低药品价格的政策，并通过谈判让健康保险公司为患者提供更多优惠。
不过，预计这项政策措施不会在短期内使患者受益，也不能让政府药品监管机构直接管控药品价格。
Rx Savings Solutions首席执行官迈克尔•瑞表示，政府必须对药品市场进行有意义的改革，而不是为了让药品降价而制定法规。
他说：“对于制药商来说，这毫无改变。”
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