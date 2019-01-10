20亿年后有星云或与银河系相撞 将地球甩出银河系

英国杜伦大学和芬兰赫尔辛基大学联合研究团队近日在国际天文学顶级期刊《皇家天文学会月报》上撰文指出，大麦哲伦星云（ LMC ）可能在 20 亿年后与银河系相撞。正如鹅卵石投进平静的湖面会激起水花飞溅，地球或在这次撞击中被甩出银河系。

就像月亮是地球的卫星，银河系周围也环绕着一组卫星星系，大麦哲伦星云是其中最亮的一个，距离银河大约 16.3 万光年。之前天文学家认为，它将绕银河系运行数十亿年，甚至可能逃脱银河系。





此次研究人员发现，大麦哲伦星云质量远远超出预期，其轨道运行能量将因动摩擦力迅速衰减，极可能在 20 亿年后与银河系相撞并与之融合。模拟研究结果显示，撞击将给银河系带来毁灭性灾难。银河系中休眠黑洞将被激活，体积迅速膨胀或达 10 倍，质量增加可达 8 倍。活跃黑洞将释放大量高能辐射流，射流产生的伽马射线如果抵达地球，将破坏臭氧层，导致大量生物灭绝。

不过，研究人员也同时发现，太阳系很可能在撞击中被甩出银河系，进入更为浩瀚的宇宙空间，地球也会因此幸免于难。之前曾有天文学家预测，仙女座星系将在 80 亿年内撞击银河系，此次研究将银河系与其他星系的可能碰撞时间提前 60 亿年。

论文第一作者、杜伦大学计算宇宙学研究所博士后马吕斯 · 考顿表示，虽然与人类的一生相比， 20 亿年是一段非常长的时间，但在宇宙时间尺度上却非常短。宇宙学研究所所长卡洛斯 · 弗朗克教授指出，宇宙正是通过类似的星系碰撞事件不断进化，我们的子孙后代，将看到一场壮观的宇宙烟火表演，它会发出极其明亮的喷射物。

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