2022年前实现载人航天？印科学家：拿生命开玩笑

“ 牛顿与爱因斯坦都错了，引力波应改名 ‘ 莫迪波 ’ 。 ” 连续举办 106 届的 “ 印度科学大会 ” 上周终于借着本土科学家的惊人言论火了一把。除了这些，印度的载人航天愿景也在这场大会上受到格外关注。

《华盛顿邮报》 7 日称，上周的开幕式上，印度总理莫迪再一次谈到了印度在 2022 年前将三人送入太空的雄心。对此，印度科学家认为，莫迪的 “ 载人航天 ” 计划更像是 “ 声望建设项目 ” ，宇航员的生命不应该为了维护声望而被置于危险之中。

莫迪 3 日在开幕式上强调了科学研究的重要性，他还称，印度成为世界领导者的唯一途径就是进行 “ 彻底的研究 ” 。





印度 “Merinews” 网站说，莫迪当天宣布，印度政府已经批准了一项关于跨学科网络物理系统的国家任务，他提到制图卫星 2 号（ Cartosat-2 ）的成功发射，同时重申 2022 年前将三名印度人送入太空的目标。

要追中美俄，印度科学家：拿生命开玩笑

说起印度的载人航天愿景，就不得不提 Gaganyaan 计划。 Gaganyaan 在印度语中意为 “ 宇宙飞船 ” 。





莫迪去年 8 月在纪念独立日的演讲中宣布，印度将在 2022 年前完成首次载人航天任务，成为继美国、俄罗斯和中国之后，第 4 个有能力完成载人航天任务的国家。





随后，印度国家航天机构 —— 印度空间研究组织（ ISRO ）开始着手启动 Gaganyaan 计划，去年 12 月 28 日，该计划得到印度内阁正式批准，政府批准拨款 14.3 亿美元。这笔拨款将被用于技术开发与飞行硬件研制等。

印度信息技术部长普拉萨德（ Ravi Shankar Prasad ）介绍， “ 按照计划，我们将向太空运送 3 名宇航员，他们会在太空停留 7 天，我们的目标是在 40 个月内完成这项计划。 ” 印度负责太空事务的国务部长辛格去年 8 月还称，在完成首个载人飞行任务前，会先开展两次不载人飞行测试。

然而，就在莫迪还在科学大会上展现 “ 载人航天 ” 雄心之际，印度科学家却发出质疑。

《印度时报》 1 月 6 日报道说，印度国家科学与技术通讯组织负责人兼高级工程师辛哈（ Anuj Sinha ）对 Gaganyaan 计划的可行性提出质疑。根据辛哈的说法，这个价值数十亿美元的计划更像是一个 “ 声望建设项目 ” ，不涉及任何 “ 直接目的、动机或需求 ” 。

他进一步补充说，目前没有必要把人送到太空去做完全可以由机器轻松完成的工作。现年 70 岁的辛哈还以 “ 中国的嫦娥四号近日在月球背面着陆 ” 举例称，如果没有迫切的需要、动机或明确的目标，就没有必要冒着生命危险把他们（印度宇航员）送入太空。

“ 如果机器能做我们想做的事，那为什么还要派人去呢？ ” 辛哈认为，人的生命不应该为了维护声望而被置于危险之中。

印度学者质疑牛顿爱因斯坦，美媒：为了唤起自身文化自豪感？

第 106 届 “ 印度科学大会 ” 于 1 月 3 日至 7 日举行，主题为 “ 未来印度：科学与技术 ” 。《今日印度》称，开幕现场当天有科学家、科研人员与学生等约 2 万人聆听了莫迪的演讲，其中包括印度多名政府部长以及参与印度载人航天计划的 ISRO 科学家。

据报道，数名诺贝尔奖得主也都参加了大会： 2013 年诺贝尔生物与医学奖得主、德国生物化学家托马斯 · 聚德霍夫（ Thomas Sudoph ）， 2004 年诺贝尔化学奖得主阿夫拉姆 · 赫什科（ Avram Hershko ）以及 2016 年诺贝尔物理学奖得主弗雷德里克 · 邓肯 · 迈克尔 · 霍尔丹（ Frederick Duncan Michael Haldane ）。





值得注意的是， “ 印度科学大会 ” 此前已经连续举行 105 届，外界一直鲜有人关注，但这一次因为印度科学家的惊人言论着实火了一把。《华盛顿邮报》 7 日说， “ 从史前的整形手术到漠视进化论，各种各样不科学的主张都是为了唤起他们的文化自豪感。 ”

据观察者网此前报道，此次大会上，有发言者驳斥了爱因斯坦和牛顿的发现，甚至还将印度宗教神话作为其言论的证据。他们声称， “ 牛顿不懂地心引力， ““ 爱因斯坦误导了世界，引力波应该改名为 ‘ 纳伦德拉 · 莫迪波 ’ ， ”“ 数千年前，印度是试管婴儿的科学先驱。 ”

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