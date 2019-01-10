2022年前实现载人航天？印科学家：拿生命开玩笑

“牛顿与爱因斯坦都错了，引力波应改名‘莫迪波’。”连续举办106届的“印度科学大会”上周终于借着本土科学家的惊人言论火了一把。除了这些，印度的载人航天愿景也在这场大会上受到格外关注。
《华盛顿邮报》7日称，上周的开幕式上，印度总理莫迪再一次谈到了印度在2022年前将三人送入太空的雄心。对此，印度科学家认为，莫迪的“载人航天”计划更像是“声望建设项目”，宇航员的生命不应该为了维护声望而被置于危险之中。
莫迪3日在开幕式上强调了科学研究的重要性，他还称，印度成为世界领导者的唯一途径就是进行“彻底的研究”。
印度“Merinews”网站说，莫迪当天宣布，印度政府已经批准了一项关于跨学科网络物理系统的国家任务，他提到制图卫星2号（Cartosat-2）的成功发射，同时重申2022年前将三名印度人送入太空的目标。
要追中美俄，印度科学家：拿生命开玩笑
说起印度的载人航天愿景，就不得不提Gaganyaan计划。Gaganyaan在印度语中意为“宇宙飞船”。
莫迪去年8月在纪念独立日的演讲中宣布，印度将在2022年前完成首次载人航天任务，成为继美国、俄罗斯和中国之后，第4个有能力完成载人航天任务的国家。
随后，印度国家航天机构——印度空间研究组织（ISRO）开始着手启动Gaganyaan计划，去年12月28日，该计划得到印度内阁正式批准，政府批准拨款14.3亿美元。这笔拨款将被用于技术开发与飞行硬件研制等。
印度信息技术部长普拉萨德（Ravi Shankar Prasad）介绍，“按照计划，我们将向太空运送3名宇航员，他们会在太空停留7天，我们的目标是在40个月内完成这项计划。”印度负责太空事务的国务部长辛格去年8月还称，在完成首个载人飞行任务前，会先开展两次不载人飞行测试。
然而，就在莫迪还在科学大会上展现“载人航天”雄心之际，印度科学家却发出质疑。
《印度时报》1月6日报道说，印度国家科学与技术通讯组织负责人兼高级工程师辛哈（Anuj Sinha）对Gaganyaan计划的可行性提出质疑。根据辛哈的说法，这个价值数十亿美元的计划更像是一个“声望建设项目”，不涉及任何“直接目的、动机或需求”。
他进一步补充说，目前没有必要把人送到太空去做完全可以由机器轻松完成的工作。现年70岁的辛哈还以“中国的嫦娥四号近日在月球背面着陆”举例称，如果没有迫切的需要、动机或明确的目标，就没有必要冒着生命危险把他们（印度宇航员）送入太空。
“如果机器能做我们想做的事，那为什么还要派人去呢？”辛哈认为，人的生命不应该为了维护声望而被置于危险之中。
印度学者质疑牛顿爱因斯坦，美媒：为了唤起自身文化自豪感？
第106届“印度科学大会”于1月3日至7日举行，主题为“未来印度：科学与技术”。《今日印度》称，开幕现场当天有科学家、科研人员与学生等约2万人聆听了莫迪的演讲，其中包括印度多名政府部长以及参与印度载人航天计划的ISRO科学家。
据报道，数名诺贝尔奖得主也都参加了大会：2013年诺贝尔生物与医学奖得主、德国生物化学家托马斯·聚德霍夫（Thomas Sudoph），2004年诺贝尔化学奖得主阿夫拉姆·赫什科（Avram Hershko）以及2016年诺贝尔物理学奖得主弗雷德里克·邓肯·迈克尔·霍尔丹（Frederick Duncan Michael Haldane）。
值得注意的是，“印度科学大会”此前已经连续举行105届，外界一直鲜有人关注，但这一次因为印度科学家的惊人言论着实火了一把。《华盛顿邮报》7日说，“从史前的整形手术到漠视进化论，各种各样不科学的主张都是为了唤起他们的文化自豪感。”
据观察者网此前报道，此次大会上，有发言者驳斥了爱因斯坦和牛顿的发现，甚至还将印度宗教神话作为其言论的证据。他们声称，“牛顿不懂地心引力，““爱因斯坦误导了世界，引力波应该改名为‘纳伦德拉·莫迪波’，”“数千年前，印度是试管婴儿的科学先驱。”_____________
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