亚马逊首席执行官与妻子宣布离婚 结束25年婚姻

综合报道，亚马逊公司首席执行官（CEO）贝索斯与妻子共同发布声明说，长期试验分居后，两人已决定离婚，结束25年的婚姻。
声明称，“经过长时间的爱的探索，以及实验性的分居，我们决定离婚，并继续像朋友一般分享生活。”声明中表示，他们会继续以“父母、朋友、搭档”的身份进行合作。
声明中也对两人相识相爱的过去表达了感激，并表示即使当初知道会分开，也仍然会选择在一起。两人去年还宣布过一个20亿元的慈善计划，捐助帮助游民家庭的非营利组织，并为低收入社区创建学前班系统。
54岁的贝索斯与48岁的麦肯奇结婚25年。90年代初，二人同在纽约一家对冲基金公司工作时相识，约会后6个月结婚，不久一起搬到西雅图，后来贝索斯创建了亚马逊公司。两人育有四个孩子。
贝索斯是全美最大网络零售商亚马逊公司创始人，这家国际电子商务巨擘本周市值再度超越微软公司，成为华尔街股市价值最高的公司。拜亚马逊股票飙涨之赐，贝索斯的身价去年一度超过1600亿美元，名列世界首富。
麦肯奇在旧金山长大，曾就读普林斯顿大学。她是一名小说家，2006年获过美国国家图书奖。
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