亚马逊首席执行官与妻子宣布离婚 结束25年婚姻

综合报道，亚马逊公司首席执行官（ CEO ）贝索斯与妻子共同发布声明说，长期试验分居后，两人已决定离婚，结束 25 年的婚姻。

声明称， “ 经过长时间的爱的探索，以及实验性的分居，我们决定离婚，并继续像朋友一般分享生活。 ” 声明中表示，他们会继续以 “ 父母、朋友、搭档 ” 的身份进行合作。





声明中也对两人相识相爱的过去表达了感激，并表示即使当初知道会分开，也仍然会选择在一起。两人去年还宣布过一个 20 亿元的慈善计划，捐助帮助游民家庭的非营利组织，并为低收入社区创建学前班系统。





54 岁的贝索斯与 48 岁的麦肯奇结婚 25 年。 90 年代初，二人同在纽约一家对冲基金公司工作时相识，约会后 6 个月结婚，不久一起搬到西雅图，后来贝索斯创建了亚马逊公司。两人育有四个孩子。

贝索斯是全美最大网络零售商亚马逊公司创始人，这家国际电子商务巨擘本周市值再度超越微软公司，成为华尔街股市价值最高的公司。拜亚马逊股票飙涨之赐，贝索斯的身价去年一度超过 1600 亿美元，名列世界首富。

麦肯奇在旧金山长大，曾就读普林斯顿大学。她是一名小说家， 2006 年获过美国国家图书奖。





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