美中贸易磋商结束但未公布具体结果 美方代表将回国汇报

美国贸易代表办公室 (USTR) 表示，美中贸易谈判周三结束，谈判代表聚焦于北京方面承诺从美国购买 “ 大量 ” 农业、能源和制造产品以及服务。





USTR 在一份声明中表示，两国官员讨论了 “ 在贸易关系中实现公平、互惠和平衡的途径 ” ，但没有披露三天谈判结果的细节。





双方没有公布进一步面对面谈判的安排。 USTR 称，美国代表团将返回华盛顿汇报磋商情况，并 “ 接受下一步行动指示 ” 。





去年 12 月，美国总统特朗普和中国国家主席习近平同意贸易战休战 90 天。美国高阶官员表示，习特峰会后，中国已做出了 1.2 万亿美元的额外贸易承诺。





USTR 在声明中没有详细披露北京会谈中所讨论的大宗商品、产品和服务的数量。

特朗普一直指责中国和其他国家在全球贸易中占美国的便宜。他曾表示，如果到 3 月 2 日还不能达成协议，他将把 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10% 提高到 25% 。





此举可能会招致中国的进一步报复，这令担心经济大幅放缓的投资者感到不安。

“ 我们对能与中国达成协议抱有希望， ” 白宫新闻发言人桑德斯周三对福克斯商业新闻网表示， “ 我们预计此次会谈能取得一些成果。我不想评论是什么样的成果。 ”

她补充说，特朗普政府对中国窃取美国知识产权的抱怨是与北京方面磋商的 “ 首要考虑 ” 。





USTR 还表示，双方讨论了与知识产权保护有关的问题，以及任何协议都需要包括 “ 须经不断核实和有效执行的全面落实方案 ” 。





美股开盘走高，因市场寄望两大经济体正朝着达成协议以避免全面贸易战的方向迈进，但 USTR 声明发表后，美股小幅收窄涨幅。亚洲和欧洲股市跳涨。









中国外交部发言人陆慷在北京举行的例行记者会上证实，根据双方达成的共识，此次经贸磋商确实延长了。此次磋商原定在周一和周二两天举行。





当被问及这是否意味着会谈很艰难时，陆慷表示， “ 我只能说，磋商的延长意味着双方确实是在认真地进行此次磋商。 ”





磋商结束后，美国农业部负责贸易和海外农业事务的副部长 Ted McKinney 在北京告诉记者，他认为会谈 “ 进展顺利 ” 。他补充说， “ 这对我们来说是件好事。 ”





**‘ 不合理的让步 ’**





谈判延长一天的背景是，有迹象显示，双方在购买美国农业和能源大宗商品，以及扩大中国市场准入等问题上取得了进展。





美国赴华代表团由贸易副代表格里什率领，成员包括美国农业部、商务部、能源部和财政部的副部长以及白宫的高级官员。





此次中美副部长级贸易会谈的中方代表团是由商务部副部长王受文率领。不过，习近平的首席经济顾问、国务院副总理刘鹤周一也出席了会谈。





中国官方报纸《中国日报》周三表示，中国希望结束与美国的贸易争端，但不会做出任何 “ 不合理的让步 ” ，任何协议都要双方均做出妥协。





该报在社论中表示，中方的立场仍很坚定，即贸易争端对两国都造成伤害，而且扰乱了国际贸易秩序和供应链。 ( 路透社 )

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