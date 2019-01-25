美商务部长警告美中达成贸易协议仍非常遥远

在中国国务院副总理刘鹤月底访美展开新一轮贸易谈判的前夕，美国商务部长罗斯1月24日星期四在接受CNBC“财经论谈”(Squawk Box)的采访时表示，美国在同中国达成贸易协议上仍然非常遥远，而这不应该令人感到惊讶。
罗斯还表示，美中之间还有很多很多问题，特朗普政府将需要促成“结构性改革”及“惩罚”，才能恢复同中国的正常贸易关系。美国希望达成交易，但这个交易要对双方都可行。
美国总统特朗普和中国国家主席习近平去年12月1日在阿根廷达成共识，暂停征收新的关税90天，以让双方展开谈判，给外交解决一个机会。
罗斯在被问道美国是否会改变3月2日的最后期限时表示，提前判断到时候是什么立场非常困难。但随着那个期限最后到来，特朗普总统和涉及与中国贸易谈判的人员会有一个非常严肃的讨论，确定到时的立场。
彭博社等上周报道，作为贸易谈判的一部分，中国提出每年增加从美国采购进口，累计6年达到1万亿美元，以减少双方贸易失衡。
不过，美国有影响力的美国商会和中国美国商会近日联合向美国贸易代表办公室提交一份“美中贸易谈判优先事项建议”的报告，指中国仍在推进“中国制造2025”的科技政策，敦促美国集中解决中国不公平及限制美国公司的政策和做法。
报告列出美中贸易谈判三大优先目标，即优先解决结构性问题，恢复公平开放的市场；消除所有形式的强制技术转让；解决数位经济监管规定的严峻挑战，包括数据在地化、安全规范，以及优先使用国内技术标准等。
这份长达142页的报告甚至没有提及特朗普总统减少美对华贸易逆差的目标，只是重点讲述“中国制造2025”计划如何在中国各地展开。报告为美国谈判代表提供了更多证据，可在谈判中向中方施压要求作出结构性改变。（美国之音）
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