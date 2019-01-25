华春莹：委内瑞拉保持稳定和发展符合各方利益

【中国外交部记者会】问：据报道，1月23日，委内瑞拉全国代表大会主席瓜伊多宣誓就任“临时总统”。美国、巴西等国发表声明予以承认。委最高法院重申全代会有关做法“违宪”。马杜罗总统宣布断绝与美外交关系。请问中方对此有何评论？
外交部发言人华春莹答：我们高度关注委内瑞拉当前局势，呼吁各方保持理性和冷静，在委宪法框架内通过和平对话方式，为委内瑞拉问题寻求政治解决方案。中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所作努力。中方一贯奉行不干涉别国内政原则，反对外部干预委内瑞拉事务，希望国际社会共同为此创造有利条件。
问：美国总统特朗普声明承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多为委“临时总统”，并表示不排除对委采取军事干预手段。中方对此有何评论？
答：今年1月10日，马杜罗总统开启新的任期，包括中国在内的众多国家和国际组织派代表出席了他的就职仪式。中方希望委内瑞拉各方从国家和人民根本利益出发，在尊重宪政的前提下，通过对话和协商解决政治分歧，避免暴力冲突，恢复正常秩序。
委内瑞拉和美国都是西半球重要国家，双方传统关系密切。希望两国在平等相待、相互尊重、互不干涉内政的基础上处理彼此关系，这不仅符合两国和两国人民的利益，也有利于维护美洲地区的和平和稳定。
我们注意到各方坚决反对对委进行军事干预。我想强调，外部制裁和干涉往往会使局势更加复杂，无助于解决实际问题。委内瑞拉保持稳定和发展符合各方利益。我们希望各方多做有利于维护委内瑞拉稳定的事情。
问：中方是否仍承认马杜罗为委内瑞拉现任总统？
答：我刚才已经说过了，今年1月10日，包括中国在内的众多国家和国际组织派代表出席了马杜罗总统的就职仪式。中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所作努力。
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