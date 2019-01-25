华春莹：杨军涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动

【中国外交部例行记者会】问：澳大利亚方面称中方未能履行中澳领事协定规定的义务，及时就拘押杨军向澳方进行领事通报。你对此有何评论？
中国外交部发言人华春莹答：经向有关部门了解，澳大利亚籍人员杨军因涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局近期依法对其采取强制措施进行审查。目前该案正在侦办过程中。杨军的各项合法权利均得到了充分保障。中方对杨军采取强制措施后，已向澳大利亚驻华使馆进行正式通报。
问：澳大利亚外长称中方虽然向澳方通报杨军被中方拘押，但尚未根据中澳领事协定规定告知澳方杨军被拘押原因。情况是否属实？中方将于何时向澳方通报杨被拘押原因？
答：我刚才回答彭博社记者问题时已经说过了，中方对杨军采取强制措施后，已向澳大利亚驻华使馆进行正式通报。杨军因涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动被北京市国家安全局依法采取强制措施进行审查。
问：正在访华的澳大利亚防长称，对中方未按照双边领事协定安排澳方对杨军进行领事探视感到失望。中方为何仍未安排领事探视，何时将安排？
答：关于澳大利亚防长访华相关情况，请你向国防部了解。至于杨军案，我刚才说了，中方对杨军采取强制措施后已经向澳大利亚驻华使馆进行正式通报。中澳之间的领事沟通渠道是畅通的，中方为澳方履行领事职务提供了必要协助。
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