联储放鸽3月笃定不加息 道指反覆高收122点

美国联储局周三公布上月议息会议纪录，显示各委员同意再加息时可保持耐性，与主席鲍威尔等一众官员近日的鸽派口吻一致，他们希望评估经济走势及外围风险后，才再决定是否上调息率。分析员普遍相信，这意味联储局3月的议息会议都不会加息，美元在3个月低位徘徊，但低位逐步走强并倒升。美股表现反覆，早段受零售股拖累而偏软，收市转跌为“五连升”，道指高收122点，重夺24000点关。
联储局公开市场委员会(FOMC)上月一致决定加息0.25厘，会议纪录显示，官员仍认为美国经济良好，相信需要有限地进一步加息，但近期金融市场动荡，环球经济增长忧虑升温，令货币政策紧缩尺度及时机更难把握，很多官员指联储局可以就加息方面保持耐性。
委员会亦讨论过是否下调缩减资产负债表的规模，或是改变运作方式，例如加持证券占比作为“缓冲”。这个说法跟鲍威尔12月议息后记者会上称缩表是“自动运作”，明显有不同。
鲍威尔：上调利率保持耐性
鲍威尔于本港时间今日凌晨再发表公开讲话，指去年经济十分强劲，但市场的走势却反映出经济前景有隐忧，因此在没有通胀压力下，他重申局方在再加息方面可以保持耐性及灵活性，会研究这两个不同的讯号。对于联储局预测今年再加息两次，他强调，那只是预测，局方不会事先决定之后的加息计划。这与鲍威尔上周五(4日)以至多名联储局官员近日的言论相似，即联储局可保持耐性及实施灵活的政策。
多名联储局官员近日接连开腔，均认为应先暂缓上调息率步伐，耐心等待经济前景更加明朗，即使他们认同经济持续好景，仍稍为有加息空间。根据CME Group数据显示，议息纪录公布后，市场对今年加息一次的预期略为下跌，储局3月出手的机会降至5.6%，6月加息机会也跌至20%以下。
美国就业市场持续强劲，首次申领失业救济人数上周为21.6万，低于预期的22.6万，而且减少1.7万人。
道指挫175后倒升 美汇弹
美国政府停运的影响陆续浮现，中美贸易谈判亦未见明显进展，令美股之前连升4天后，周四低开，道指一度跌175点，低见23703点，但很快反覆回稳，尾段发力，以近全日高位收市，倒升0.51%，报24001点，波音与卡特彼勒都上扬逾2%，为升幅最大的道指成分股。标指曾跌0.89%，收市涨0.45%，报2596点；地产板块上扬1.5%，公用板块升1.4%；百货巨擘Macy's销售数据疲弱，下调盈利预测，股价重挫逾17%，非日常消费股亦成为标指11个板块中唯一回落的板块。纳指升0.42%，收报6986点；苹果弹升0.3%。欧股方面，法股轻微低收0.16%，英股及德股均企稳。
美元早段受预期加息步伐放缓的拖累下跌，随后美国失业救济数据出炉后，从3个月低位反弹。美滙指数低见95.029，美市尾段倒升0.44%，报95.56。欧罗报1.1499美元，挫0.4%；美元兑日圆报108.49，涨0.31%。纽约期金跌4.6美元或0.4%，收报每盎斯1287.4，曾高见1298美元。
路透的分析称，只要联储局继续表示不急于加息，欧罗兑美元便可看好，尽管欧洲经济也疲弱，欧罗不会吸引大量买盘追捧，但不少人会趁跌吸纳，在1.15水平有支持。
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