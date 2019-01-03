联储放鸽3月笃定不加息 道指反覆高收122点

美国联储局周三公布上月议息会议纪录，显示各委员同意再加息时可保持耐性，与主席鲍威尔等一众官员近日的鸽派口吻一致，他们希望评估经济走势及外围风险后，才再决定是否上调息率。分析员普遍相信，这意味联储局 3 月的议息会议都不会加息，美元在 3 个月低位徘徊，但低位逐步走强并倒升。美股表现反覆，早段受零售股拖累而偏软，收市转跌为“五连升”，道指高收 122 点，重夺 24000 点关。





联储局公开市场委员会 (FOMC) 上月一致决定加息 0.25 厘，会议纪录显示，官员仍认为美国经济良好，相信需要有限地进一步加息，但近期金融市场动荡，环球经济增长忧虑升温，令货币政策紧缩尺度及时机更难把握，很多官员指联储局可以就加息方面保持耐性。





委员会亦讨论过是否下调缩减资产负债表的规模，或是改变运作方式，例如加持证券占比作为“缓冲”。这个说法跟鲍威尔 12 月议息后记者会上称缩表是“自动运作”，明显有不同。





鲍威尔：上调利率保持耐性





鲍威尔于本港时间今日凌晨再发表公开讲话，指去年经济十分强劲，但市场的走势却反映出经济前景有隐忧，因此在没有通胀压力下，他重申局方在再加息方面可以保持耐性及灵活性，会研究这两个不同的讯号。对于联储局预测今年再加息两次，他强调，那只是预测，局方不会事先决定之后的加息计划。这与鲍威尔上周五 (4 日 ) 以至多名联储局官员近日的言论相似，即联储局可保持耐性及实施灵活的政策。





多名联储局官员近日接连开腔，均认为应先暂缓上调息率步伐，耐心等待经济前景更加明朗，即使他们认同经济持续好景，仍稍为有加息空间。根据 CME Group 数据显示，议息纪录公布后，市场对今年加息一次的预期略为下跌，储局 3 月出手的机会降至 5.6% ， 6 月加息机会也跌至 20% 以下。





美国就业市场持续强劲，首次申领失业救济人数上周为 21.6 万，低于预期的 22.6 万，而且减少 1.7 万人。





道指挫 175 后倒升 美汇弹





美国政府停运的影响陆续浮现，中美贸易谈判亦未见明显进展，令美股之前连升 4 天后，周四低开，道指一度跌 175 点，低见 23703 点，但很快反覆回稳，尾段发力，以近全日高位收市，倒升 0.51% ，报 24001 点，波音与卡特彼勒都上扬逾 2% ，为升幅最大的道指成分股。标指曾跌 0.89% ，收市涨 0.45% ，报 2596 点；地产板块上扬 1.5% ，公用板块升 1.4% ；百货巨擘 Macy's 销售数据疲弱，下调盈利预测，股价重挫逾 17% ，非日常消费股亦成为标指 11 个板块中唯一回落的板块。纳指升 0.42% ，收报 6986 点；苹果弹升 0.3% 。欧股方面，法股轻微低收 0.16% ，英股及德股均企稳。





美元早段受预期加息步伐放缓的拖累下跌，随后美国失业救济数据出炉后，从 3 个月低位反弹。美滙指数低见 95.029 ，美市尾段倒升 0.44% ，报 95.56 。欧罗报 1.1499 美元，挫 0.4% ；美元兑日圆报 108.49 ，涨 0.31% 。纽约期金跌 4.6 美元或 0.4% ，收报每盎斯 1287.4 ，曾高见 1298 美元。





路透的分析称，只要联储局继续表示不急于加息，欧罗兑美元便可看好，尽管欧洲经济也疲弱，欧罗不会吸引大量买盘追捧，但不少人会趁跌吸纳，在 1.15 水平有支持。





油价连升

9

个交易日，布兰特期油收市涨

0.4%

，每桶报

61.68

美元；纽约期油升

0.4%

，收报

52.59

美元。（信报）

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