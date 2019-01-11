期望峰会取得成果 习盼美朝相向而行

朝鲜领袖金正恩本周访问中国四天，讨论第二次美朝峰会（特金会）等议题。新华社昨日披露，国家主席习近平周二与金正恩会谈时，表示“希望朝美相向而行”。外界认为这暗示中方希望美朝双方都能够作出让步。朝鲜朝中社报道，金正恩访华期间邀请习近平访问北韩，习近平欣然接受邀请。





金正恩周一搭乘专列自丹东进入中国境内；周二抵达北京会见习近平等党政要员，并度过自己的三十五岁生日；周三上午在参访同仁堂等地后，下午搭乘专列离开北京，周四返回平壤。





朝中社报道，金正恩当面向习近平表达对于美朝无核化谈判陷入僵局的忧虑，担心影响双边关系和去核进程，但强调自己“透过对话和平解决的基本立场不变”。习回应道，朝鲜的“合理关切”应该被考量，并加以解决。他说：“支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支持有关方通过对话解决各自合理关切。希望朝美相向而行，中方愿同朝方一道努力，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。 ”





金正恩承诺，朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为第二次特金会取得国际社会欢迎的成果而努力。他说：“希望有关方重视并积极回应朝方合理关切，共同推动半岛问题得到全面解决。” 金正恩又说：“我在不到一年时间里四次访华，对中国经济社会发展成就和中国人民奋发图强的精神面貌印象深刻。朝方认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流。”





朝中社称，金正恩邀请习近平访问朝鲜，习近平欣然接受邀请，并简单通报了访问计划。





韩国

总统文在寅在昨日召开的新年记者会上也表示，金正恩将在第二次美朝峰会后回访首尔。他说，如果美朝先举行首脑会谈，金正恩回访首尔的进程将更加顺利。（星岛日报）

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