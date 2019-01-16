法国生育率4年连跌 被指是政府公共政策所致

法国《欧洲时报》1月15日报道称，法国全国统计和经济研究所(INSEE)于当地时间1月15日发布报告称，2018年法国新生婴儿数减少1.2万人，女性平均生育孩子1.87个，这也是法国的这一数字连续4年跌落低至两个以下。
据报道，2019年1月1日法国共计6700万人，人口总数继续增长，但增长率逐年下降。2017年和2018年增长率为0.3% ，2014年到2016年增长率为0.4%，2008年到2013年增长率为0.5%。
法国出生人口大于死亡人数，但差值达到二战以来最低。2018年法国共计75.8万人出生，比2017年减少1.2万人，死亡人数61.4万人，比2017年增加8000人，人数总共增长14.4万人。
婴儿出生人数逐年下降，2018年相比2017年减少1.2万人，2016年又比2015年减少1.5万人。造成这一现象的原因首先是当前育龄妇女相较婴儿潮那一代，本身人数就少。此外，女性生育平均年龄不断提高，如今女性生育第一胎平均年龄为30.6岁，10年前该数字为29.8岁，导致平均生育孩子数量减少。
报道指出，法国人口专家解释称，年龄在25到29岁的女性生育率首先降低，随后所有年龄段和所有生活背景的女性生育率同样降低。这同经济危机是否相关?虽然无法给出绝对答案，就历史经验来看，1973年石油危机和2008年金融危机之后，生育率确实都曾出现大幅下滑。
在家庭协会全国联盟(Unaf)看来，造成生育率下降的原因，则同政府公共政策有关。该协会认为，近几年政府持续减少家庭补助，呼吁公众在即将开启的“大协商”中，应该积极讨论该议题。
从欧洲层面看，法国是出生率最高的国家，2016年平均每个法国女性生育1.92个小孩，高于瑞典(1.85)和爱尔兰(1.81)。
此外，目前法国女性平均寿命为85.3岁，男性则为79.4岁。自2014年以来，法国男性平均寿命增长了0.2岁，但女性平均寿命则减少了0.1岁。专家表示，由于此前冬天流感和夏天酷热，造成不少老年人死亡，目前该平均寿命数据的准确性还很难确定。
不过，女性平均寿命有所减少，可能与她们生活习惯(工作、酒精和烟草)趋男性化有关。该调查报告同样凸显法国老龄化程度，如今20%的法国人年龄高于65岁，而低于15岁的法国人仅占总人口的18.3%。（环球网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost