法国生育率4年连跌 被指是政府公共政策所致

法国《欧洲时报》 1 月 15 日报道称，法国全国统计和经济研究所 (INSEE) 于当地时间 1 月 15 日发布报告称， 2018 年法国新生婴儿数减少 1.2 万人，女性平均生育孩子 1.87 个，这也是法国的这一数字连续 4 年跌落低至两个以下。

据报道， 2019 年 1 月 1 日法国共计 6700 万人，人口总数继续增长，但增长率逐年下降。 2017 年和 2018 年增长率为 0.3% ， 2014 年到 2016 年增长率为 0.4% ， 2008 年到 2013 年增长率为 0.5% 。

法国出生人口大于死亡人数，但差值达到二战以来最低。 2018 年法国共计 75.8 万人出生，比 2017 年减少 1.2 万人，死亡人数 61.4 万人，比 2017 年增加 8000 人，人数总共增长 14.4 万人。





婴儿出生人数逐年下降， 2018 年相比 2017 年减少 1.2 万人， 2016 年又比 2015 年减少 1.5 万人。造成这一现象的原因首先是当前育龄妇女相较婴儿潮那一代，本身人数就少。此外，女性生育平均年龄不断提高，如今女性生育第一胎平均年龄为 30.6 岁， 10 年前该数字为 29.8 岁，导致平均生育孩子数量减少。

报道指出，法国人口专家解释称，年龄在 25 到 29 岁的女性生育率首先降低，随后所有年龄段和所有生活背景的女性生育率同样降低。这同经济危机是否相关 ? 虽然无法给出绝对答案，就历史经验来看， 1973 年石油危机和 2008 年金融危机之后，生育率确实都曾出现大幅下滑。

在家庭协会全国联盟 (Unaf) 看来，造成生育率下降的原因，则同政府公共政策有关。该协会认为，近几年政府持续减少家庭补助，呼吁公众在即将开启的 “ 大协商 ” 中，应该积极讨论该议题。

从欧洲层面看，法国是出生率最高的国家， 2016 年平均每个法国女性生育 1.92 个小孩，高于瑞典 (1.85) 和爱尔兰 (1.81) 。

此外，目前法国女性平均寿命为 85.3 岁，男性则为 79.4 岁。自 2014 年以来，法国男性平均寿命增长了 0.2 岁，但女性平均寿命则减少了 0.1 岁。专家表示，由于此前冬天流感和夏天酷热，造成不少老年人死亡，目前该平均寿命数据的准确性还很难确定。

不过，女性平均寿命有所减少，可能与她们生活习惯

(

工作、酒精和烟草

)

趋男性化有关。该调查报告同样凸显法国老龄化程度，如今

20%

的法国人年龄高于

65

岁，而低于

15

岁的法国人仅占总人口的

18.3%

。（环球网）

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