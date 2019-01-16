泰国一男子打工日收入500泰铢 被通知要缴税4.8亿泰铢

泰国巴真武里府一名叫派本 (Paiboon) 的男子近日向媒体表示，自己收到当地税务局寄给他的多张税款拖欠文件，警告他尽快上缴约 4.83 亿泰铢的巨额税务，否则将向刑事法庭起诉他。但派本称，自己当建筑工人日均收入 500 泰铢，不知税务从何而来。

据泰国媒体 KhaoSod 消息，派本 15 日表示，自己是一名普通建筑工人，需要抚养一家 6 口人包括 2 名孙辈，他不能坐牢，因此希望能通过媒体曝光自己的巨额税务事件，引起政府的关注，查清事件原委。

据报道，派本收到的税务文件显示，他是一家建筑公司的负责人，这家公司长期欠税，累计拖欠税款 4.83 亿泰铢。派本向媒体强调，他也不知道自己的身分资料何时被人盗用，并且注册了税务单上注明的公司，因此希望相关政府部门能帮助他调查清楚巨额税务原委。





巴真武里税务局工作人员对此回复说，派本名下确实有一家建筑公司拖欠税款，但他的巨额税务目前不归巴真武里税务局管辖，因此他们无权干涉并且解释所发生的事情，除非税务局长下令。

泰国税务新法规定，对逃税和骗税涉案人将实施严厉的惩罚，涉案金额超过

1000

万泰铢

便可直接按照最严厉的定刑来处理。（环球网）

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