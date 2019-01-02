蔡英文发表元旦讲话 吁两岸理解彼此差异

今日举行《告台湾同胞书》四十周年纪念会前夕，台湾的蔡英文总统昨天发表元旦讲话，以近半篇幅谈及两岸关系，表明两岸互动及交流不能靠“模糊的政治前提”，而是要真正理解彼此差异，“正视中华民国台湾存在的事实”。中国媒体《环球时报》发表社评，指蔡英文的讲话是“自欺欺人”，反映她在去年“九合一”选举惨败后，要以加强操弄两岸议题，来延续政治生命。社评又警告，若台湾当局一意孤行，台海最终可能形成高强度的军事危机。





蔡英文二2016年上任以来，元旦均以茶敍或记者会形式展望来年施政，昨天是首度发表元旦讲话，大篇幅谈到两岸关系。她说，不反对两岸互动和城市交流，但不能靠“模糊的政治前提”或“强逼就范的通关密语”。分析认为，她所谓“模糊的政治前提”是指承认两岸同属一中的“九二共识”，“通关密语”则是指台北市长柯文哲和上海官方交流时发表的“两岸一家亲”言论。





蔡英文在讲话中提出“四个必须”与“三道防护网”，呼吁中国“必须正视中华民国台湾存在的事实，必须尊重二千三百万人民对自由民主的坚持、必须以和平对等的方式，来处理我们之间的歧异，也必须是政府，或政府授权的公权力机构，坐下来谈。”





她说，去年“九合一”选举结果绝对不代表台湾基层民意想放弃主权，也绝不代表台湾的民众想在台湾主体性上退让。她批评中国试图介入台湾政治和社会发展，台湾政府有必要为两岸交流建立“民生安全”、“资讯安全”和“民主”三道防护网。她说，大陆没有做好非洲猪瘟疫情通报，“如果连疫情防治都不能真心合作，哪来的『两岸一家亲』？”





中国今日将举行《告台湾同胞书》四十周年纪念会，中共总书记习近平将发表讲话。有分析认为，大陆近期抛出在两岸关系发展中要掌握主导权，这跟过去非常不同，不排除在纪念会上将有对台新定调，因此蔡英文抢先在元旦向大陆表明立场。台湾智库谘询委员董立文说，大陆有大陆的红线，台湾也有台湾的底线，这个底线也是蓝绿的共识。





《环球时报》指蔡英文的元旦讲话是“装腔作势”“自欺欺人”，反映她在“九合一”选举惨败后，要以加强操弄两岸议题，延续政治生命。社评称，大陆尊重台湾的政治制度，但台湾的区域性制度不能挑战中国领土完整。如果台湾当局一意孤行，朝着与大陆对抗的方向走，台海最终有可能形成高强度的军事危机。





《两岸关系》杂志昨刊登国台办主任刘结一的新年贺词。刘指出，去年台海形势复杂严峻，特别是“民进党当局、台独势力阻挠破坏、蓄意挑衅”，但这些都没有动摇大陆“对台工作大政方针”，重申实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。（星岛日报）

Twitter

sgnypost





