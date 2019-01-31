美国为引导朝鲜无核化 准备数十亿美金经济补偿

韩美两国为推动朝鲜无核化进程，开展了 “ 奖励萨拉米 ” 磋商。

据韩国《中央日报》 1 月 31 日报道，美国国务部朝鲜政策特别代表史蒂文 · 比根向朝鲜提议，通过开设委托付款（ escrow ）账户进行经济补偿，据分析称，这是韩美两国秘密协商的方案。韩、日、欧盟（ EU ）等有关国家在与美国协商之后将数十亿美元的现金预存至第三国的账户中，每当朝鲜拿出具有实质性的无核化举措时，便从账户中取出一定金额的现金作为应对措施和补偿金。

由此可见，朝鲜一直主张阶段性无核化，对无核化进程进行细化，使补偿实现最大化的 “ 无核化萨拉米 ” ，针对朝鲜的这一战术，美国提出针对朝鲜无核化进度进行补偿的 “ 补偿萨拉米 ” 。

“ 委托付款 ” 是一种第三方在协约双方互相信任不足的情况下进行介入的保证制度。





“ 委托付款 ” 在美国用于房产及汽车等大额交易往来的协约，特别代表比根将其引入无核化协商。没有无核化措施便不放缓制裁的美国及若无相应补偿便无法首先推动无核化的朝鲜，朝美双方的分歧需要 “ 第三国账户 ” 进行调节。

据专业人士分析，站在朝鲜的立场上来看，好处在于每次推动无核化进度，摆在眼前的是能够攥在手里的经济补偿。这是因为金正恩委员长将经济发展视为最优先的课题，并将基本建设基金预存至第三国银行。从美国的角度而言，在确认朝鲜确实拿出了无核化举措后进行补偿也比较安全。

据预测，在开设账户的协议达成之后，韩美与朝鲜之间会就 “ 无核化价格 ” 展开激烈纷争。

第三国账户的关键在于朝鲜能否接受。《华盛顿时报》

1

月

28

日在对相关内容进行报道时称，特别代表比根在秘密工作会谈上向朝鲜解释了这一方案，并试图说服对方，报道中没有提及朝鲜对此作出的反应。哪些国家往第三国账户存入资金，这估计也会是国家间多次争论的点。美国很可能强力要求韩国对此作出贡献。特朗普总统去年就曾表示，

“

（在朝鲜推行无核化时）韩国与日本将给与支持。

”

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