黄背心危机一时难解 法国将办全国公共辩论

法国“黄背心”运动不歇，经济部长勒麦尔说，国家将付出很大代价。“黄背心”与多数民意都希望恢复课征象征公平的富人税，但政府无此打算，僵局一时难解。





为回应民怨，总统马克宏承诺于一月中展开全国公共辩论，主题与“黄背心”运动诉求相关。邀请公民针对重要议题，在各地进行辩论，辩论结果可作为施政参考。





勒麦尔（ Bruno Le Maire ）今天在 CNews 频道、欧洲第一电台（ Europe 1 ）及回声报（ Les Echos ）合作的节目中表示，“『黄背心』危机让法国经济付出很大代价”，他曾预估法国 2018 年第 4 季经济成长率可能因“黄背心”运动而降低 0.1 个百分点，现在看来也是如此。





法国国家统计及经济研究局（ Insee ）已于去年 12 月中旬把 2018 年的预估经济成长率下修为 1.5% ，比原先估计的数字少 0.1 个百分点，最终数字还待确认。





勒麦尔说，必须尽快结束这场危机；但被问到政府是否可能恢复富人税（ ISF ）时，他表示，总统马克宏（ Emmanuel Macron ）想要深度改变税制，重点不在于恢复富人税，富人税对解决失业和贫穷并无帮助，应该给政府提出的措施一些发挥作用及带来成果的时间。





法国政府去年取消富人税，改采不动产财富税（ IFI ），针对不动产价值超过 130 万欧元（约新台币 4 千 500 万元）的拥有者课税，本意是希望富人把资本留在法国，不要为了避税迁居他处，但许多人认为这项措施只对富人有利，称马克宏为“富人总统”。





法国于 2017 年征收到的富人税约为 40 亿欧元，与其他税收相比并不多，但在“黄背心”运动中，富人税成了税制不公的象征，抗议者的主要诉求之一就是要政府恢复课征富人税，马克宏却于去年 12 月初公开表示，这项决定不会倒退。





星期日报（ JDD ）委托法国公众意见机构（ Ifop ）执行民意调查，结果显示多数受调者希望恢复课征富人税。





为回应民怨，马克宏承诺于一月中展开全国公共辩论，这项调查询问民众希望政府在全国公共辩论后推出或取消哪些措施。





调查发现， 80% 的受调者希望公民拥有提议发起公民投票的权利，另有 77% 赞成恢复富人税，这两点都是“黄背心”的主要诉求。





全国公共辩论由总统发起，指示全国公共辩论委员会（ CNDP ）办理，邀请公民针对重要议题，在各地进行辩论，辩论结果可作为施政参考。





这次辩论的主题与“黄背心”运动诉求相关，包括生态过渡、税制及公共支出、民主与公民身分、国家组织及公共服务等

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大项。政府期望借此探知民意，但能否替“黄背心”运动带来的社会危机找到出口，还是未知数。（中央社）

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