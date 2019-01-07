黄背心危机一时难解 法国将办全国公共辩论

法国“黄背心”运动不歇，经济部长勒麦尔说，国家将付出很大代价。“黄背心”与多数民意都希望恢复课征象征公平的富人税，但政府无此打算，僵局一时难解。
为回应民怨，总统马克宏承诺于一月中展开全国公共辩论，主题与“黄背心”运动诉求相关。邀请公民针对重要议题，在各地进行辩论，辩论结果可作为施政参考。
勒麦尔（Bruno Le Maire）今天在CNews频道、欧洲第一电台（Europe 1）及回声报（Les Echos）合作的节目中表示，“『黄背心』危机让法国经济付出很大代价”，他曾预估法国2018年第4季经济成长率可能因“黄背心”运动而降低0.1个百分点，现在看来也是如此。
法国国家统计及经济研究局（Insee）已于去年12月中旬把2018年的预估经济成长率下修为1.5%，比原先估计的数字少0.1个百分点，最终数字还待确认。
勒麦尔说，必须尽快结束这场危机；但被问到政府是否可能恢复富人税（ISF）时，他表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）想要深度改变税制，重点不在于恢复富人税，富人税对解决失业和贫穷并无帮助，应该给政府提出的措施一些发挥作用及带来成果的时间。
法国政府去年取消富人税，改采不动产财富税（IFI），针对不动产价值超过130万欧元（约新台币4千500万元）的拥有者课税，本意是希望富人把资本留在法国，不要为了避税迁居他处，但许多人认为这项措施只对富人有利，称马克宏为“富人总统”。
法国于2017年征收到的富人税约为40亿欧元，与其他税收相比并不多，但在“黄背心”运动中，富人税成了税制不公的象征，抗议者的主要诉求之一就是要政府恢复课征富人税，马克宏却于去年12月初公开表示，这项决定不会倒退。
星期日报（JDD）委托法国公众意见机构（Ifop）执行民意调查，结果显示多数受调者希望恢复课征富人税。
为回应民怨，马克宏承诺于一月中展开全国公共辩论，这项调查询问民众希望政府在全国公共辩论后推出或取消哪些措施。
调查发现，80%的受调者希望公民拥有提议发起公民投票的权利，另有77%赞成恢复富人税，这两点都是“黄背心”的主要诉求。
全国公共辩论由总统发起，指示全国公共辩论委员会（CNDP）办理，邀请公民针对重要议题，在各地进行辩论，辩论结果可作为施政参考。
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