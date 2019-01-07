日本首相安倍称将警惕全球经济复苏面临的潜在风险

日本首相安倍晋三在日本放送协会 (NHK) 周日播出的专访中称，日本政府在引导政策的同时将密切关注全球经济复苏面临的潜在风险。





全球需求减缓的迹象以及日圆最近大幅升值令日本出口型经济前景笼罩阴云，促使日本决策者就市场波动对经济增长带来的负面影响发出口头预警。





“ 虽然全球经济在逐步复苏，但前景面临各种风险， ” 安倍在周五录制的这场专访中称。





“ 日本的经济基本面良好，但我们在引导政策时将密切关注各种风险。 ”





安倍还称，作为今年的 20 国集团 (G20) 轮值主席国，日本将通过促进全球合作来缓解中美贸易摩擦。





“ 作为 G20 主席国，日本希望发挥主导作用促进全球合作 ... 以实现稳定的可持续增长， ” 他说，并称美国和中国都必须遵守世界贸易组织 (WTO) 的贸易规则。





日本经济如果出现更多疲软迹象，可能会令市场更加猜测，安倍也许再度推迟上调消费税。日本计划在 10 月将 8% 的消费税提高至 10% 。





再度上调消费税已推迟了两次。日本在 2014 年将消费税提高至 8% ，导致经济陷入衰退。





安倍说，提高消费税所带来的税收收入是确保日本社会福利制度可持续的关键，政府将采取足够多的举措来缓解消费税上调给经济增长构成的打击。





“

我们按计划上调消费税的立场没有变化，除非日本遭到类似雷曼兄弟

(

倒闭

)

这样严重的冲击，

”

安倍说。

(

路透社

)

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