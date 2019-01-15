美大使警告德企勿与俄共建天然气管道 小心制裁

美国驻德国大使理查德 · 格雷内尔警告多家德国企业，如果继续与俄方合作推进 “ 北溪 -2” 天然气管道项目，它们可能遭受美方制裁。

美国驻德国大使馆一名发言人 13 日证实，格雷内尔向那些德国企业发送信件，说美方将依据《以制裁反击美国敌人法》对它们施以制裁，提醒它们 “ 面临风险 ” 。

“ 北溪 -2” 项目旨在铺设从俄罗斯经波罗的海海底到德国的一条天然气管道，绕开乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国，再经由德国送往其他欧洲国家。项目计划 2019 年建成，将令乌克兰等国失去金额可观的 “ 中转费 ” ，乌克兰因而在美国支持下试图阻止 “ 北溪 -2” 项目。

另外，美国作为现今世界头号石油和天然气生产国，与俄罗斯在欧洲市场存在竞争关系。美方多次呼吁俄罗斯以外的 “ 北溪 -2” 项目参与方退出。美国总统唐纳德 · 特朗普先前声称德方由于依赖俄罗斯能源而变成 “ 俘虏 ” ，敦促德方停止参与这一项目。





就格雷内尔向德企发送 “ 警告信 ” ，一名不愿公开姓名的德国外交官 13 日告诉路透社记者，这一做法不符合外交惯例，德方将与美方直接对话。

德国执政党基督教民主联盟发言人于尔格 · 哈尔特告诉媒体记者，格雷内尔直接威胁德企的做法 “ 不可接受 ” ，特朗普不应损害美德盟友关系。

参与 “ 北溪 -2” 的德方企业 13 日没有回应美方警告。

德国《星期日图片报》最先报道 “ 警告信 ” 一事，认定格雷内尔企图 “ 敲诈 ” 德国企业，美国驻德大使馆随后予以否认。

大使馆发言人说： “ 唯一能被称为敲竹杠的情形是克里姆林宫方面今后利用天然气供应做文章。 ”

德国外交部长海科

·

马斯

1

月

10

日告诉媒体记者，美方以

“

北溪

-2”

为由施加制裁是

“

错误

”

做法；欧洲国家将决定欧洲能源政策，而非美国。（新华网）

Twitter

sgnypost





