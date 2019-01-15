漫威在俄遇麻烦 漫画书涉纳粹暴力性内容被删除

美国漫威（ Marvel Comics ）公司关于超级英雄 “ 死侍 ” （ Deadpool ）的漫画 14 日因包含性、暴力及纳粹内容在俄受到出版社审查，其中部分内容被出版社拒绝出版。

据俄罗斯《生意人报》 1 月 15 日报道，一家名叫 “Komilfo” 的俄罗斯出版社 14 日向《生意人报》反映，因其准备出版超级英雄《死侍》（ Deadpool ）的漫画，该出版社将对内容进行审查，以确保其内容不违反俄罗斯法律，并且还咨询了相关专家。不过，专家表示，该漫画的内容包含有纳粹主义的宣传，因此出版社决定删除掉相关的内容。

“Komilfo” 出版社主编罗曼 • 德米特罗夫斯基表示， “ 这绝对是我们出版过的最好的《死侍》漫画，事实上《死侍》也是我们不得不出版的最棒的漫画之一 ” 。

由于《死侍》漫画计划对 18 岁以上成年人发行，该出版社还将漫画发送给了一位获得俄联邦消费者权益监督局认证的专家审查。希望通过专家的检查，确保该漫画翻译成俄语的内容不违反俄罗斯法律。德米特罗夫斯基称， “ 专家会向漫画版权所有者解释为什么部分内容不能在俄境内出版。 ”

俄心理学家瓦利 • 延加雷切夫认为，《死侍》漫画系列中的某个故事包含了纳粹主义的宣传。《死侍》漫画主要讲述了超级英雄 “ 死侍 ” 和大反派纳粹分子 “ 泽莫男爵 ” 的斗争。 “ 泽莫男爵 ” 的角色定位是纳粹最优秀的科学家之一，也是希特勒眼前的红人。在漫画中，他经常赞美白人种族的伟大，赞美希特勒并谈论大屠杀的必要性。与此同时，他还恢复了三 K 党，准备在美国发动一场不同种族间的战争。漫画结局时， “ 死侍 ” 打扮成犹太人，并称 “ 泽莫男爵 ” 是 “ 纳粹的一泡狗屎 ” 。漫画作者 Rob Liefeld 还曾表示 “ 最糟糕的是现实世界中有很多泽莫男爵这样的人物 ” 。此外，他还建议读者 “ 谷歌纳粹大屠杀 ” 的历史。

尽管有着明显的反纳粹主义倾向，但俄联邦消费者权益监督局的专家表示，从俄罗斯立法的角度来看，出版这样一本漫画书是不可接受的。专家解释称，因为在《死侍》漫画中有纳粹符号的存在，还有 “ 泽莫男爵 ” 关于大屠杀必要性的荒谬言论，批判 “ 东德 ” 社会主义政权，支持恢复三 K 党等等。





德米特罗夫斯基告诉《生意人报》记者， “ 大屠杀、纳粹主义和种族主义都不能成为漫画作品中的讽刺和恶搞对象。因为这会让读者觉得大屠杀、纳粹主义和种族主义问题没有那么重要。因此，《死侍》漫画被视为是对纳粹主义的宣传 ” 。

最终， “Komilfo” 出版社决定删除《死侍》漫画中的部分内容。 “ 我们非常抱歉，我们必须采取极端措施，否则印刷厂就会拒绝印刷这本漫画 ” ，德米特罗夫斯基说道。他还强调， “ 我们希望我们的出版社同行在新的一年里不会遇到这种情况 ” 。

死侍是著名漫画《

X

战警》里衍生系列中的主角。他在整个英雄世界的名声非常糟糕，他有两大特点，一个是非常多话，另一个是非常爱钱。死侍原名韦德

•

威尔逊（

Wade T

。

Wilson

），

曾经是政府的特工。后因癌症而自愿参加

“Weapon X”

计划，获得金刚狼自我愈合的能力，不过实验令其遭到了毁容。失去容貌的韦德难以控制其情绪导致精神不稳定。不过，在获得了超能力之后，死侍变得不受控制，他要找到毁坏他生活的人，并让其付出代价。《死侍》漫画和电影都因为

“

强烈的暴力和语言，以及性内容和裸体镜头

”

被打上了

R

级的标签。

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