马克龙发动“公民大辩论” 能瓦解“黄背心”吗？

从今天（ 1 月 15 日）开始，法国将展开一场为期两个月的 “ 公民大辩论 ” ，这是马克龙政府针对已持续 9 周的 “ 黄背心 ” 运动所作的回应，旨在让法国各阶层公民就一些重大问题发表意见，在此基础上达成一份 “ 民族新契约 ” 。令外界最好奇的莫过于：公元前 5 世纪在古希腊雅典城邦实施的 “ 公民大会 ” 制度，能否穿越到 21 世纪的法国解决问题？中国现代国际关系研究院副院长冯仲平 14 日告诉《环球时报》记者，欧洲有公共辩论的传统，当代主要集中在议会内部，参与人数不多；此次法国 “ 公民大辩论 ” 给更多人提供了表达自我诉求的机会， “ 但实践证明，民众过多参与也并非是有效的方式，英国公投脱欧就是一个典型的先例 ” 。

马克龙倡导的 “ 公民大辩论 ” 得到不少法国媒体支持。法新社 14 日说，在 “ 黄背心 ” 运动连续施压背景下，人们期待总统的这封信。《费加罗报》社论认为，人们应该仔仔细细阅读总统的公开信，因为怒气解决不了问题，此信提出了一个民主制度的基本原则，那就是公民对话。法国共和党发言人认为，他们希望早点结束动荡，结束 “ 黄背心 ” 运动，希望马克龙的大辩论能够实质性推进政府与社会改革。但反对党继续抱怨，极右的民族联盟（原国民阵线）此次欧洲议会选举的领头人巴德拉认为，这是马克龙与政府的 “ 缓兵之计 ” ， “ 只是一阵风而已 ” 。极左的 “ 法兰西不屈服 ” 党议员指出，马克龙还是避免提到巨富税等敏感问题，老百姓可以辩论，但最后还是总统说了算。





“ 黄背心 ” 运动到上周六（ 12 日）已经第九周了，示威人数再次回升达到 8.4 万，暴力行动大为减少，这与当局出动近 8 万治安力量有关，几乎达到与 “ 黄背心 ” 示威者 1 ∶ 1 的比例。与此同时， “ 黄背心 ” 运动的暴力越来越针对媒体与政府机构，支持 “ 黄背心 ” 的民意持续下降，据法国 BFM 新闻电视台 14 日报道，目前在法国反对 “ 黄背心 ” 运动的人数已经占到 48% 以上。

冯仲平

14

日对《环球时报》记者说，马克龙上台时曾被外界认为是

“

法国最后一次改革机会

”

，但马克龙的政策

“

非左非右

”

，穷人和富人都想照顾，结果两边都不讨好。

“

黄背心

”

危机显示，他的改革没被民众接受，穷人已经成为他改革过程中相当大的阻力。

“

在此背景下，开展全国大辩论是件好事，通过这种方式回应底层人民诉求，改变他

‘

富人总统

’

的形象

”

。但冯仲平说，在改革中照顾到所有人，特别是让底层人民获益是非常困难的。大辩论的初衷是好的，但效果怎样还不得而知，离解决

“

黄背心

”

危机也还相距很远。

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