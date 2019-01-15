    • 2019年1月15日

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    马克龙发动“公民大辩论” 能瓦解“黄背心”吗？

    星期二, 一月 15, 2019 ,

    从今天（115日）开始，法国将展开一场为期两个月的公民大辩论，这是马克龙政府针对已持续9周的黄背心运动所作的回应，旨在让法国各阶层公民就一些重大问题发表意见，在此基础上达成一份民族新契约。令外界最好奇的莫过于：公元前5世纪在古希腊雅典城邦实施的公民大会制度，能否穿越到21世纪的法国解决问题？中国现代国际关系研究院副院长冯仲平14日告诉《环球时报》记者，欧洲有公共辩论的传统，当代主要集中在议会内部，参与人数不多；此次法国公民大辩论给更多人提供了表达自我诉求的机会，但实践证明，民众过多参与也并非是有效的方式，英国公投脱欧就是一个典型的先例
    　　
    马克龙倡导的公民大辩论得到不少法国媒体支持。法新社14日说，在黄背心运动连续施压背景下，人们期待总统的这封信。《费加罗报》社论认为，人们应该仔仔细细阅读总统的公开信，因为怒气解决不了问题，此信提出了一个民主制度的基本原则，那就是公民对话。法国共和党发言人认为，他们希望早点结束动荡，结束黄背心运动，希望马克龙的大辩论能够实质性推进政府与社会改革。但反对党继续抱怨，极右的民族联盟（原国民阵线）此次欧洲议会选举的领头人巴德拉认为，这是马克龙与政府的缓兵之计只是一阵风而已。极左的法兰西不屈服党议员指出，马克龙还是避免提到巨富税等敏感问题，老百姓可以辩论，但最后还是总统说了算。

    黄背心运动到上周六（12日）已经第九周了，示威人数再次回升达到8.4万，暴力行动大为减少，这与当局出动近8万治安力量有关，几乎达到与黄背心示威者11的比例。与此同时，黄背心运动的暴力越来越针对媒体与政府机构，支持黄背心的民意持续下降，据法国BFM新闻电视台14日报道，目前在法国反对黄背心运动的人数已经占到48%以上。
    　　
    冯仲平14日对《环球时报》记者说，马克龙上台时曾被外界认为是法国最后一次改革机会，但马克龙的政策非左非右，穷人和富人都想照顾，结果两边都不讨好。黄背心危机显示，他的改革没被民众接受，穷人已经成为他改革过程中相当大的阻力。在此背景下，开展全国大辩论是件好事，通过这种方式回应底层人民诉求，改变他富人总统的形象。但冯仲平说，在改革中照顾到所有人，特别是让底层人民获益是非常困难的。大辩论的初衷是好的，但效果怎样还不得而知，离解决黄背心危机也还相距很远。

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