杜特尔特爆粗骂这些人 “鼓励”民众绑架折磨他们

菲律宾总统杜特尔特一向以言论大胆而闻名，此前他曾开玩笑称自己 “ 吸大麻醒脑 ” ，引发不小争议。近日，杜特尔特一言不合又开起玩笑，让民众去绑架和折磨公务人员。

据菲律宾 Rappler 新闻网报道，当地时间周二（ 8 日），杜特尔特在演讲中谈及审计委员会（ COA ）时开玩笑说，审计委员会刁难地方政府官员，所以应该去绑架和折磨审计委员会的工作人员。

“ 审计委员会的那些混蛋，总是出难题。他们是怎么回事？要不我们从审计委员会绑架一些人，然后在这里折磨他们怎么样？这些混蛋。 ” 杜特尔特说到这些还爆了粗口。





“ 谁想被关进监狱？但是出难题，我就是不喜欢。 ” 杜特尔特补充道。杜特尔特谴责审计委员会刁难地方官员的行为，他认为这是在为其执政设置障碍。

几个月前，杜特尔特就曾开玩笑说，要将一名审计委员会是审计师从楼梯上扔下去，因为该审计师通报了菲律宾北伊罗科斯省省长艾美的负面消息。

报道称，菲律宾审计委员会（ COA ）会定期报告地方政府单位的资金使用情况。菲律宾审计委员会前委员海蒂 · 门多萨（ Heidi Mendoza ）曾公开表示，审计委员会的工作人员应该受到尊重，因为他们在保障公共资金方面发挥着关键作用。门多萨也承认，对一些人来说，审计委员会的有些指导方针可能显得 “ 不切实际 ” 和 “ 过时 ” ，但这些规则是为了确保公职人员在使用纳税人的钱时负责。

事实上，审计委员会的调查也为杜特尔特治理国内腐败问题起到了重要的助推作用，一些腐败官员的贪腐记录都是由审计委员会曝出的，这些官员也因此遭到开除。

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