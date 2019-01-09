美国最年轻女议员吁开征70%富人税：赚多就要贡献多

作为美国史上最年轻的女议员，年仅 29 岁的科特兹（ Alexandria Ocasio-Cortez ）自当选以来一直毫不畏惧地推行有争议的激进政策。

上周日，她在接受哥伦比亚广播公司的节目《 60 分钟》采访时，呼吁要对美国富人征收高达 70% 的重税，这是她提出的环保计划 “ 绿色新政 ” 中的一项促进内容。

综合外媒报道， “ 绿色新政 ” 中包括 “ 利用可再生资源发电 ” 、 “ 建设国家智能电网 ” ， “ 在 2030 年前减少碳排放 ” 等目标。

为了推动这个计划，科特兹表示，必须效仿美国前总统里根的政策，对富人征收高达 70% 的边际税率。

“ 从零到 7.5 万美元的税率可能是 10% 或 15% ，但一旦你达到了顶层，比如 1000 万美元，就应该缴纳 60% 或 70% 的税 …… 当你爬上这个阶梯时，你应该贡献更多。 ”





CBS 新闻发表于当地时间 7 日的，一篇名为 “ 科特兹想 ‘ 榨干富人 ‘ 吗？ ” 的报道中，详细叙述了在科特兹看来，要如何征收 “ 富人税 ” ，以及征税的必要性。

首先她必须要阐明的是，这是一个基于美国税法的累进税制：以最低的税率对最低数额的收入征税，然后随着个人收入的增加而逐渐增加。

比如说，美国一个收入少于 9525 美元的人，所要负担的税率是 10% ，而收入高于 9526 美元又低于 38700 美元之间的人，就要缴纳 12% 的税。

科特兹强调， “ 富人税 ” 将适用于年收入高于 1000 万美元左右的美国人，粗略估算这个群体只有 14 万人，因此对其他人没太大有影响。





除此以外，科特兹还提出，在税率提高的情况下，经济也必然增长。

一方面，她认为征收 “ 富人税 ” 不太可能会降低这些千万富翁保持富裕的动力；另一方面，这也许能鼓励人们从事薪水较低但对社会有益的工作，比如教学或科研。

《哈佛商业评论》上曾刊登过一篇研究发现，根据不同行业征税 “ 可能会显著推动经济增长 ” ，比如向教师提供税收优惠，同时对对冲基金经理征收更高的税收。

而更为重要的是，科特兹提出只有征收 “ 富人税 ” ，才能让所有工作的美国人都能获得 “ 公平 ” 工资的承诺付诸于现实。 “ 当你做一份甚至两份全职工作都无法抚养自己的孩子时，何来尊严？ ”

不过她也流露出征税也许会鼓励富人们想方设法避税的担忧。

对于科特兹认为征收 “ 富人税 ” ，可以鼓励低收入人群努力工作的说法， VOX 新闻援引了美国《大西洋月刊》曾经整理的一份数据：

在经济方面，有四分之三的民主党人表示，政府在扶贫方面做得不够，而 1994 年这一比例为一半。

反过来看，在 1994 年，有三分之二的民主党人推崇努力工作换取光明前程。但现在只有一半人这样做。

科特兹宣扬的这种做法，与美国总统特朗普一直洋洋得意的政绩 ——2017 年的美国《减税和就业法案》，完全相悖。新法案签署发布后，年收入超过 1000 万美元的人的税率从 39.6% 降到了 37% 。

这也让科特兹的提案被视为在向特朗普 “ 下战书 ” ，美国税收改革的创始人格罗弗 · 诺奎斯特更指她的做法是 “ 对中产阶级纳税人发起新一轮战争的第一枪 ” 。

美国众议院共和党的三号人物史蒂夫 · 斯卡利斯也在社交平台上抨击了科特兹的这一提议。





尽管许多人嘲讽科特兹的 “ 绿色新政 ” 是天方夜谭、无知之举，甚至过于 “ 激进 ” ，但她并不是唯一一个呼吁富人缴纳更高税收的人。

2011 年，股神巴菲特在《纽约时报》撰写的一篇名为《停止照顾超级富豪》的文章中，呼吁提高对年收入超过 100 万美元的人的税收，但没有提出具体税率。

2008 年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼则表示，在税务议题上，增税的提案的确是经济学家们主张的论点之一。

据悉，如果有 16000 名收入超过 1000 万美元的富豪，缴纳 “ 富人税 ” ，联邦政府每年就能增加 720 亿美元税收。

而对于被批评是 “ 激进分子 ” ，科特兹则表示自己不怕被贴标签： “ 我认为只有激进分子才能改变这个国家。林肯出了签署《解放宣言》的激进决定；罗斯福作出了激进的决定，建立了社会保障计划。 ”

“

如果这就是激进的意思，那我就是激进分子。

”

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