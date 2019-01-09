    • 2019年1月9日

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    美国最年轻女议员吁开征70%富人税：赚多就要贡献多

    星期三, 一月 09, 2019

    作为美国史上最年轻的女议员，年仅29岁的科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）自当选以来一直毫不畏惧地推行有争议的激进政策。
    　　
    上周日，她在接受哥伦比亚广播公司的节目《60分钟》采访时，呼吁要对美国富人征收高达70%的重税，这是她提出的环保计划绿色新政中的一项促进内容。
    　　
    综合外媒报道，绿色新政中包括利用可再生资源发电建设国家智能电网2030年前减少碳排放等目标。
    　　
    为了推动这个计划，科特兹表示，必须效仿美国前总统里根的政策，对富人征收高达70%的边际税率。
    　　
    从零到7.5万美元的税率可能是10%15%，但一旦你达到了顶层，比如1000万美元，就应该缴纳60%70%的税……当你爬上这个阶梯时，你应该贡献更多。

    CBS新闻发表于当地时间7日的，一篇名为科特兹想榨干富人吗？的报道中，详细叙述了在科特兹看来，要如何征收富人税，以及征税的必要性。
    　　
    首先她必须要阐明的是，这是一个基于美国税法的累进税制：以最低的税率对最低数额的收入征税，然后随着个人收入的增加而逐渐增加。
    　　
    比如说，美国一个收入少于9525美元的人，所要负担的税率是10%，而收入高于9526美元又低于38700美元之间的人，就要缴纳12%的税。
    　　
    科特兹强调，富人税将适用于年收入高于1000万美元左右的美国人，粗略估算这个群体只有14万人，因此对其他人没太大有影响。

    除此以外，科特兹还提出，在税率提高的情况下，经济也必然增长。
    　　
    一方面，她认为征收富人税不太可能会降低这些千万富翁保持富裕的动力；另一方面，这也许能鼓励人们从事薪水较低但对社会有益的工作，比如教学或科研。
    　　
    《哈佛商业评论》上曾刊登过一篇研究发现，根据不同行业征税可能会显著推动经济增长，比如向教师提供税收优惠，同时对对冲基金经理征收更高的税收。
    　　而更为重要的是，科特兹提出只有征收富人税，才能让所有工作的美国人都能获得公平工资的承诺付诸于现实。当你做一份甚至两份全职工作都无法抚养自己的孩子时，何来尊严？
    　　
    不过她也流露出征税也许会鼓励富人们想方设法避税的担忧。
    　　
    对于科特兹认为征收富人税，可以鼓励低收入人群努力工作的说法，VOX新闻援引了美国《大西洋月刊》曾经整理的一份数据：
    　　
    在经济方面，有四分之三的民主党人表示，政府在扶贫方面做得不够，而1994年这一比例为一半。
    　　
    反过来看，在1994年，有三分之二的民主党人推崇努力工作换取光明前程。但现在只有一半人这样做。
    　　
    科特兹宣扬的这种做法，与美国总统特朗普一直洋洋得意的政绩——2017年的美国《减税和就业法案》，完全相悖。新法案签署发布后，年收入超过1000万美元的人的税率从39.6%降到了37%
    　　
    这也让科特兹的提案被视为在向特朗普下战书，美国税收改革的创始人格罗弗·诺奎斯特更指她的做法是对中产阶级纳税人发起新一轮战争的第一枪
    　　
    美国众议院共和党的三号人物史蒂夫·斯卡利斯也在社交平台上抨击了科特兹的这一提议。

    尽管许多人嘲讽科特兹的绿色新政是天方夜谭、无知之举，甚至过于激进，但她并不是唯一一个呼吁富人缴纳更高税收的人。
    　　
    2011年，股神巴菲特在《纽约时报》撰写的一篇名为《停止照顾超级富豪》的文章中，呼吁提高对年收入超过100万美元的人的税收，但没有提出具体税率。
    　　
    2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼则表示，在税务议题上，增税的提案的确是经济学家们主张的论点之一。
    　　
    据悉，如果有16000名收入超过1000万美元的富豪，缴纳富人税，联邦政府每年就能增加720亿美元税收。
    　　
    而对于被批评是激进分子，科特兹则表示自己不怕被贴标签：我认为只有激进分子才能改变这个国家。林肯出了签署《解放宣言》的激进决定；罗斯福作出了激进的决定，建立了社会保障计划。
    　　
    如果这就是激进的意思，那我就是激进分子。

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