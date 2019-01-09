美国最年轻女议员吁开征70%富人税：赚多就要贡献多

作为美国史上最年轻的女议员，年仅29岁的科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）自当选以来一直毫不畏惧地推行有争议的激进政策。
上周日，她在接受哥伦比亚广播公司的节目《60分钟》采访时，呼吁要对美国富人征收高达70%的重税，这是她提出的环保计划“绿色新政”中的一项促进内容。
综合外媒报道，“绿色新政”中包括“利用可再生资源发电”、“建设国家智能电网”，“在2030年前减少碳排放”等目标。
为了推动这个计划，科特兹表示，必须效仿美国前总统里根的政策，对富人征收高达70%的边际税率。
“从零到7.5万美元的税率可能是10%或15%，但一旦你达到了顶层，比如1000万美元，就应该缴纳60%或70%的税……当你爬上这个阶梯时，你应该贡献更多。”
CBS新闻发表于当地时间7日的，一篇名为“科特兹想‘榨干富人‘吗？”的报道中，详细叙述了在科特兹看来，要如何征收“富人税”，以及征税的必要性。
首先她必须要阐明的是，这是一个基于美国税法的累进税制：以最低的税率对最低数额的收入征税，然后随着个人收入的增加而逐渐增加。
比如说，美国一个收入少于9525美元的人，所要负担的税率是10%，而收入高于9526美元又低于38700美元之间的人，就要缴纳12%的税。
科特兹强调，“富人税”将适用于年收入高于1000万美元左右的美国人，粗略估算这个群体只有14万人，因此对其他人没太大有影响。
除此以外，科特兹还提出，在税率提高的情况下，经济也必然增长。
一方面，她认为征收“富人税”不太可能会降低这些千万富翁保持富裕的动力；另一方面，这也许能鼓励人们从事薪水较低但对社会有益的工作，比如教学或科研。
《哈佛商业评论》上曾刊登过一篇研究发现，根据不同行业征税“可能会显著推动经济增长”，比如向教师提供税收优惠，同时对对冲基金经理征收更高的税收。
而更为重要的是，科特兹提出只有征收“富人税”，才能让所有工作的美国人都能获得“公平”工资的承诺付诸于现实。“当你做一份甚至两份全职工作都无法抚养自己的孩子时，何来尊严？”
不过她也流露出征税也许会鼓励富人们想方设法避税的担忧。
对于科特兹认为征收“富人税”，可以鼓励低收入人群努力工作的说法，VOX新闻援引了美国《大西洋月刊》曾经整理的一份数据：
在经济方面，有四分之三的民主党人表示，政府在扶贫方面做得不够，而1994年这一比例为一半。
反过来看，在1994年，有三分之二的民主党人推崇努力工作换取光明前程。但现在只有一半人这样做。
科特兹宣扬的这种做法，与美国总统特朗普一直洋洋得意的政绩——2017年的美国《减税和就业法案》，完全相悖。新法案签署发布后，年收入超过1000万美元的人的税率从39.6%降到了37%。
这也让科特兹的提案被视为在向特朗普“下战书”，美国税收改革的创始人格罗弗·诺奎斯特更指她的做法是“对中产阶级纳税人发起新一轮战争的第一枪”。
美国众议院共和党的三号人物史蒂夫·斯卡利斯也在社交平台上抨击了科特兹的这一提议。
尽管许多人嘲讽科特兹的“绿色新政”是天方夜谭、无知之举，甚至过于“激进”，但她并不是唯一一个呼吁富人缴纳更高税收的人。
2011年，股神巴菲特在《纽约时报》撰写的一篇名为《停止照顾超级富豪》的文章中，呼吁提高对年收入超过100万美元的人的税收，但没有提出具体税率。
2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼则表示，在税务议题上，增税的提案的确是经济学家们主张的论点之一。
据悉，如果有16000名收入超过1000万美元的富豪，缴纳“富人税”，联邦政府每年就能增加720亿美元税收。
而对于被批评是“激进分子”，科特兹则表示自己不怕被贴标签：“我认为只有激进分子才能改变这个国家。林肯出了签署《解放宣言》的激进决定；罗斯福作出了激进的决定，建立了社会保障计划。”
“如果这就是激进的意思，那我就是激进分子。”
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