亚股延续反弹 受中美贸易乐观憧憬及美联储立场提振

亚洲股市周二连续第三日上涨，因投资者押注中国与美国正在趋向达成贸易协议，如果经济增长进一步放缓，美联储将会停止收紧货币政策。





1.0% ， MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数涨 0.1% 。 日本日经指数 .N225 上涨明晟亚太地区除日本指数涨









科技股涨势缓解了人们的一些担忧，上周苹果发布营收预警，引发大家担心高涨的科技板块开始受到中美贸易战影响。





美国商务部长罗斯周一预计，美中两国有可能达成一项 “ 我们能接受的 ” 贸易协议。全球最大两个经济体的官员本周重启谈判，试图解决贸易争端。





中国外交部称，中方有诚意在相互尊重、平等互利以及对等的基础上，同美方解决好两国之间的经贸摩擦。但很多分析师怀疑，两国是否能在 3 月的截止期限之前，就所有存在分歧的问题达成一份全面协议。





投资者还继续买入受挫的股票，对美国周五公布的强劲就业数据和美联储主席鲍威尔的讲话做出回应。鲍威尔称，美联储对投资者所强调的风险十分敏感，并将在制定 2019 年货币政策时保持耐心。





鲍威尔的讲话缓解了市场关于美联储可能忽视经济放缓迹象、今年继续坚持升息路径的担忧。





“ 早先市场存在的多种担忧现在正在消退。不过，不可否认美国公司的获利动能正在减弱， ” 大和证券首席全球策略师 Hirokazu Kabeya 表示。





“ 最终我们需要看看即将出炉的财报能否打消市场的疑虑。 ”

美元失去动能，因投资者对美国升息及未来收益率优势扩大的预期减弱。但其他多数发达经济体的状况也不是太好，这可能会抑制其他主要货币的上涨空间。









英国每日电讯报援引未具名消息人士报导称，就在外界忧心英国退欧协议恐怕无法在 3 月 29 日前获批准之际，英国和欧盟官员正在讨论延长英国正式通知退出欧盟最后期限的可能性。





新兴市场货币受益更大， MSCI 明晟新兴市场货币指数在过去两日上涨 0.9% 至 7 月底以来高位。









美国 10 年期公债收益率回升至 2.698% ，高于周五所及近一年低位 2.543% ；不过仍较 10 月高位 3.261% 低逾 50 个基点。





油价也自 12 月所及一年半低位进一步反弹，华尔街日报报导称，沙特计划在 1 月底前将原油出口量削减至约 710 万桶 / 日，这给油价带来支撑。





OPEC 及其盟友正试图抑制全球供应的激增，而全球供应大增主要由美国推动， 2018 年美国产油量超过 1,100 万桶 / 日。创纪录高位的原油产出推高了美国的原油库存。





美国西德克萨斯中质油

(WTI)

期货上涨

0.5%

至每桶

48.76

美元。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





