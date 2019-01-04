巴西新总统第一把火烧向亚马孙:开发印第安人领地

“ 新官上任三把火。 ” 巴西新总统博索纳罗上任后的 “ 第一把火 ” ，就烧向亚马孙雨林。据巴西 “G1” 新闻网 2 日报道，博索纳罗上任后立即签署行政命令，将印第安人和非裔黑人（巴西黑奴的后裔）保护地的管理权划归农业部，为 “ 开发 ” 亚马孙雨林土地大开绿灯。

巴西政府此前对印第安人群居地的管理和保护非常严格，尽管目前发现的部落基本都已接触过外界，但为保证他们能拥有 “ 接近原本的生存环境 ” ，巴西政府严格控制亚马孙流域的森林砍伐和采矿活动。 “G1” 新闻网称，目前巴西有 462 块印第安人领地，大部分集中在亚马孙地区。此外，大多数非裔黑人领地也集中在亚马孙地区。

印第安人领地的划分、开发等事务以往由全国印第安人基金会（ FUNAI ）负责，而非裔黑人的土地事务由巴西土地开垦和土改局（ INCRA ）负责。如今博索纳罗一纸政令，将这些权力集中划给巴西农业部。巴西《环球报》称，巴西宪法规定，印第安人土地拥有原始的权利。法律专家认为，开发印第安人领地有违宪之嫌。





博索纳罗在社交平台上称，巴西国土的 15% 以上是为印第安人群体和非裔黑人群体划定的。 “ 不到 100 万人生活在这些孤立的领土上，事实上，这些领土被非政府组织利用和操纵 ” 。





博索纳罗竞选期间曾表示，如果胜选将停止划分新的印第安人领地，印第安人将在他的领导下被 “ 解放 ” 出来，承诺将印第安人的土地证券化，以允许商业开发。当选后博索纳罗还提出 “ 印第安人领地大开发 ” 计划，让巴西印第安人忧心 “ 被灭绝 ” 。巴西《圣保罗页报》称，巴西印第安领袖索尼亚称，博索纳罗兑现了承诺， “ 对印第安人的损害已经开始了 ” 。据巴西 “Terra” 新闻网报道，前环境部长马里娜称，博索纳罗以最糟糕的方式开始了他的政府。

美国《华盛顿邮报》称，博索纳罗是巴西农村游说团体的胜利，该游说团体长期以来一直寻求在亚马孙雨林砍伐树木、开垦土地等。博索纳罗竞选期间曾经暗示，巴西可能会退出应对气候变化《巴黎协定》，称该协定会损害巴西对亚马孙雨林地带的主权。《华盛顿邮报》称，森林砍伐是导致气候变化的第二大因素，约占温室气体排放的

10%

。非政府组织和环保人士认为，博索纳罗的决定印证了人们对巴西未来森林保护问题的担忧。

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