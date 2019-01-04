一个Facebook没了 苹果市值3个月缩水4200亿美元

美股新年第一个交易日盘后，苹果公司罕见发布一份收入预警，将收入预期下调 10% 。自去年苹果股价上升至最高点以来，三个月里市值已缩水逾 4200 亿美元。

收入预期下调

美股新年第一个交易日盘后，苹果 CEO 库克在给投资者的信中指出，预计 2019 财年第一季度营收约为 840 亿美元，第一季度毛利率约为 38% 。此前，苹果公司预计 2019 财年第一季度营收在 890 亿美元至 930 亿美元之间，此次预期收入下调近 10% 。





库克表示，收入下降 “ 超过百分之百 ” 可以归咎于中国对 iPhone 、 Mac 电脑和 iPad 的需求降低。

对于苹果公司下调收入预期，英国《金融时报》称，苹果极其罕见地发布了一份收入警告，将收入预期下调 10% 归咎于中国经济疲弱以及发达国家苹果 iPhone 更新换代情况令人失望。下调收入预期令华尔街感到震惊。这一消息使得苹果股价在盘后交易中下跌逾 7% ，并引发投资者对全球经济前景的担忧。

据媒体此前报道指出，最近两年多来，苹果手机在中国的销量一直呈现下滑的态势。与国产手机相比，苹果手机硬件上没有创新，价格又在大幅上涨，这两个因素可以说是导致苹果手机销量下滑的重要原因。

市值缩水 4292 亿美元

2018 年 10 月 3 日，苹果公司股价盘中一度升至 232.66 美元 / 股，创历史新高。此前，苹果公司市值已突破万亿美元。





最高价终归成为历史，或被超越，或被仰望。苹果的走势表明，它无疑成为了后者。

自 10 月 3 日苹果公司股价创新高后，股价便一路下滑。美东时间 2019 年 1 月 3 日，苹果公司股价大跌近 10% ，报 142.19 美元 / 股。按 47.45 亿股的股份计算，与最高价时相比，市值三个月时间里已缩水 4292 亿美元。

按 Facebook 目前市值 3786 亿美元计算，苹果市值已跌去 1 个 Facebook 。

此外，高盛也将苹果目标价从 182 美元下调至 140 美元。此前，摩根士丹利、加拿大皇家银行等多家投行已相继下调苹果目标价。

与高通纠缠不清

2018 年 12 月 10 日晚，高通称中国福州中级人民法院同意其在中国禁售部分 iPhone 手机的请求。

同日晚间，苹果官方回应称，试图禁售苹果的产品是高通公司的又一绝望举措，该公司的违法行为正受到世界各地监管者的调查。中国消费者仍可购买所有型号的 iPhone 产品。高通公司正在就他们以前从未提出过的三项专利提出主张，包括一项已经失效的专利，苹果会通过法院寻求所有的法律途径。

事实上，高通将苹果不止告到中国的法院。





据公开报道，苹果和高通在德国慕尼黑有关 iPhone 和 Spotlight 搜索的案件已于 2018 年 9 月 20 日进行了庭审。之后，德国慕尼黑法庭宣布对苹果包括 iPhone 7 和 iPhone8 等部分机型禁止进口和销售。

2018 年 12 月 18 日凌晨，苹果向用户推送了 iOS12.1.2 系统更新，除了修复三款新 iPhone 的部分问题外，还推出了应用强制退出时的新动画。这被业界解读为苹果为了规避与高通的专利纠纷。

另据媒体报道，中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧称，高通起诉苹果公司的原因主要是，苹果公司通过施压，迫使其代工厂就生产制造的苹果公司产品，拒绝或停止向高通公司支付专利费，因此双方之间纷争的焦点主要是专利许可合作的问题。

万博新经济研究院副院长刘哲认为，高通和苹果在产业链上是上下游关系，其在各自产业环节都处于龙头地位，如果纠纷进一步升级，对于双方未来发展都会产生一定负面影响。

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