美政府关门殃及国家公园:已处于“无法无天”状态

“ 可以说是毫不人道！ ” 美国联邦雇员工会 1 日表示，他们已起诉特朗普政府，称部分停摆正让 40 多万联邦雇员在没有薪水的情况继续工作。

“ 政府不告诉雇员何时能拿到工资，还让他们继续工作，不靠谱！ ” 联邦雇员工会雇用的律师海蒂说，联邦雇员们靠薪水生活，他们得交电话费、还房贷 …… 《华盛顿邮报》称，最新的调查显示， 85% 的联邦雇员表示，因为收入不确定性，他们不得不减少假期开支。据悉，美国司法部、国土安全部、国务院、住房及城市发展部、交通部、财政部、农业部、商务部、内政部等 9 个内阁级联邦机构已经关闭，其中 38 万名联邦工作人员被强制无薪休假，而处于关键岗位的 42 万名必要人员需继续上班，但这期间无法拿到薪水。根据以往情况，这些工作人员有可能在日后获得补偿。





希望联邦政府重新开门的不止雇员们。据美国有线电视新闻网（ CNN ） 1 日报道，因为政府关门，美国国家公园管理局和环保局捉襟见肘，多个国家公园现在处于 “ 无法无天 ” 的状态。此次公园关门与之前不同，特朗普政府要求所有公园大门不能关闭。结果，不少民众趁免门票机会涌入，公园厕所因无人清理都堵塞了。还有人带来了猫和狗，更有甚者有人趁机破坏公物，随意闯入原本受保护的范围，影响公园环境和野生动物。

CNN 称，位于加州的约书亚树国家公园垃圾挡道，厕所高峰时期人满为患，私家车不按规定行驶导致公园受影响。附近开店的店主们联手到公园清理垃圾，更换厕纸，在店外设立临时洗手间，为游人提供协助。而在加州约塞米蒂国家公园，因为游客丢弃的废弃物太多、厕所不够用以及公园人手短缺，已经关闭著名的露营和玩雪地点。

美国国家公园管理局表示，政府部分停摆使他们无法为访客提供引导、帮助、维护或者仅仅救助服务，

“

政府关门期间任何进入国家公园的人，风险自担

”

。

Twitter

sgnypost





