华春莹：将司法问题政治化的绝不是中国

加拿大籍男子因走私毒品，昨天在中国的法院二审从 15 年徒刑改判死刑。对于加拿大方面称中国随意执法，中国外交部发言人华春莹对相关言论表示不满，并称将司法问题政治化的绝不是中国。





自去年 12 月加拿大应美国要求逮捕华为公司财务长孟晚舟以来，中加两国关系愈形恶化。





加拿大籍男子谢伦伯格（ Robert Lloyd Schellenberg ）昨天在大连市中级人民法院因走私毒品被改判死刑后，加拿大在修订的旅游警示中提醒公民中国“有任意执法的风险”。





此事成为今天中国外交部例行记者会上外媒询问的焦点。





华春莹说，谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒 222.035 公斤，行为构成走私毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。





然而，所谓“与有组织的国际贩毒活动”，是这件已经爆发 4 年的旧案在短短一个月内爆出的新线索。





华春莹在记者会中敦促加拿大方面尊重法治，尊重中国司法主权，“纠正错误，停止发表不负责任的言论”。





她还说，加拿大政府确实应该向公民发布提醒，但不是提醒他们来中国可能面临危险，而是提醒“加拿大公民千万不要到中国来从事走私贩毒这样的严重罪行”。





对于有人权组织和法律专家称谢伦伯格的宣判背后藏有政治动机，华春莹指这样的说法“纯粹是恶意污蔑和无理指责”、“将司法问题政治化的绝对不是中国”，而她坚持孟晚舟案“不是为了司法正义，而是对司法程序的滥用”。





至于另一名被中方以“涉嫌从事危害中国国家安全的活动”为由拘捕的加拿大公民康明凯，华春莹重申，康明凯不是现任外交官，他是持普通护照、拿着商务签证来中国的，不享有豁免权。（中央社）

Twitter

sgnypost





