华为创办人驳斥当中国间谍说 称思念落难千金

一向保持低调的华为技术公司创办人任正非今天接受英国金融时报访问，他驳斥外传华为帮中国政府从事间谍工作的说法，并说十分思念在加拿大遭拘留的掌上明珠孟晚舟。





加拿大当局上月应美方要求，逮捕华为财务长孟晚舟。美方宣称华为握有一家在伊朗营业公司的掌控权，孟晚舟却误导银行。





任正非在深圳受访告诉金融时报，华为从未接到任何政府指示，要求提供不当资讯。





任正非说：“我依然深爱我的国家、我也支持共产党，但我绝未做出伤害世上任何一个国家的事情。”他还说，他“十分”思念女儿。





任正非曾担任人民解放军军官，于 1987 年创立华为，目前持有华为股权 1.14% 。





北京和渥太华当局因孟晚舟案而嫌隙日深，中国外交部今天再批评加拿大在此案滥用司法程序。中国法院昨天判处一名犯下走私贩毒的加拿大男子死刑，双方紧张情势升高。





任正非驳斥外界对华为设备安全性的质疑，并指出中国没有法律规定，要求公司强制安装后门（用于情报搜集），并强调华为过去“从没发生严重安全事件”。





任正非也淡化华为遭部分国家封锁，不得参与 5G 电信网路建置一事。他说：“我们将把焦点转向欢迎华为的国家，提供服务。”他还说，华为在全球拿下 30 件建置 5G 电信网路合约。





美国总统特朗普去年 8 月签署一项法案，禁止美国政府使用华为设备，并考虑颁布行政命令，同时禁止民间企业采用华为设备。





不过，特朗普上月告诉路透社，倘若孟晚舟案不利美中达成贸易协议，他会考虑介入司法部调查。





任正非形容特朗普“伟大”，赞扬他的减税政策有利于美国企业。





任正非说：“我想传达给美国的讯息是：合作共赢。在我们的高科技世界，单一企业或国家越来越难以永续，或满足世界的需求。”（中央社）

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