学者：台湾加入CPTPP具有经贸防堵中国的战略意义

CPTPP 自去年 12 月 30 号生效之后，这个占全球 GDP13% ，拥有超过 5 亿人口的新经济圈由此诞生。





签署这项协定的 11 个国家，包括日本、新加坡、澳大利亚、加拿大、墨西哥等国家同意撤销农产品及工业品超过 95% 品种的关税，不过，台湾并不是相关的成员。





负责台湾重要经济谈判的行政院政务委员邓振中表示，台湾将争取加入 CPTPP ，也会寻求相关会员国的支持。





邓振中还指出，虽然各成员国将开始降税，实施的项目及时程则并不一样，后续发展还有待观察，目前还看不出来对台湾有立即的冲击。





台湾外交部表示，台湾作为全球经贸产业链的重要成员，如果能加入 CPTPP ，将有助于扩大经贸整合的效益，并促进亚太区域的成长与繁荣。





战略角度





台湾经济研究院南台湾专案办公室主任高仁山接受美国之音采访表示，日本希望台湾加入 CPTPP ，台湾当然也想加入，事实上，从贸易防堵中国的战略角度来看，美国随后也有可能加入。





他说： “ 因为只是军事角度的防堵，将有一个很大的破口在贸易上面，所以其实我们可以观察到美国的战略角度有满大的改变。 ”





高仁山主任还说，美国特朗普政府虽然于 2016 年退出 TPP( 跨太平洋伙伴关系协定 ) 的协商，并不代表未来不会加入 CPTPP ，如果相关条件可以接受，美国仍然有可能成为会员。





另一方面，台湾去年 11 月 24 号就 10 项议题进行公民投票，其中反对日本核灾区食品进口的票数高达 779 万，赞成的则是 223 万。





解套公投





随后，日本外务大臣河野太郎表示，台湾如果真的禁止日本核灾区食品进口，将违反世界贸易组织 (WTO) 的相关协议，台湾也可能因此无法加入 CPTPP 。





不过，台湾经济研究院南台湾专案办公室主任高仁山认为，其实日本是在暗示台湾政府可以透过世贸组织的条款来解套多数民众反对日本核灾区食品进口的公投结果。





此外，高仁山还建议，台湾政府应该大幅增加贸易谈判的人才及经费，才能让台湾在加入相关协定时保障自身的利益。





CPTPP

的前身是

TPP

，历经多年谈判及美国退出之后，在日本的主导之下，与其他

10

个成员国完成了这个划时代的经贸协定。

CPTPP

将于本月

19

号在东京召开生效之后的首次部长级会议。（美国之音）

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