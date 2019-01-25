英国公布新法案：妻子限制丈夫零花钱也算家暴

本周一，英国政府公布了民众期待已久的新《家庭暴力法案》草案。其中首次将非身体虐待和经济虐待定义为家暴，这意味着，妻子限制丈夫零花钱、丈夫不给妻子生活费，以及心理胁迫、心理操纵等行为都算作家暴范畴。

本次新家暴法草案，受到了英国社会各界广泛的好评和欢迎，被称为一项 “ 具有里程碑意义 ” 的变革。





据英国《独立报》 1 月 23 日报道，在英国政府草拟的新法案中，首次对家暴作出法律界定。该法案将经济虐待定义为 “ 控制个人获取、使用和维护经济资源的能力的行为 ” ，经济虐待包括施虐者控制受害者的金钱、食品、交通或住房，比如不允许使用汽车或故意损害其信用评级等。





据 BBC 新闻援引英国国家统计局数据， 2017-2018 年有 200 万人遭受家庭暴力，其中大部分是女性。这些暴力行为包括殴打、强奸、控制伴侣或控制伴侣的财产。据统计，英国每三天就有一名女性，因家暴丧命。然而，在有记录的家暴案件中，仅有 38% 的施虐者会被逮捕，受到法律制裁。

英国政府的一项研究数据显示，英格兰和威尔士每年因家暴犯罪而损失约 660 亿英镑，而随着新法案出台，这一成本损耗有望下降。

此次的新法案还将禁止施虐者在法庭上盘问受害者，并引入了新的保护令，专门设立全国家庭虐待专员，家暴罪犯在出狱时接受强制性测谎测试等等一系列措施。

据悉，新法案是政府在与 “ 受害者、慈善组织和一线人士 ” 共同协商的基础上起草，在公布后便受到了社会各界的广泛欢迎。

但据英国《独立报》

1

月

23

日分析报道，有许多人认为，这项法案的力度还远远不够。尽管它取代了现行支离破碎的家暴政策，有了更完整的系统性。但如果政府不进一步努力保护受害者，并确保有足够的、资金充足的服务来执行该法案的规定并追究肇事者的责任，社会现状并不会得到太大的改善。

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