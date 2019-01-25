歧视亚裔案 哈佛称为多元化“有种族意识的招生”

据美国《世界日报》报道，当地时间 23 日，哈佛大学和学生公平录取组织（ SFFA ）分别提交文件，针对 “ 哈佛招生程序涉嫌歧视亚裔学生的诉案 ” 庭审后双方所呈的 “ 提议事实 ” 和 “ 建议结论 ” 文件做辩论，两方再次为各自论述和证据辩护。

2014 年， SFFA 控告哈佛在入学招生过程中歧视亚裔申请人。 2018 年秋天，三周的波士顿联邦法院庭审成为媒体焦点。此案结果可能决定全美大学的平权措施的命运。

据哈佛大学学生报 Crimson 报道， SFFA 的简报指哈佛在招生过程参与了违法的 “ 种族平衡 ” 。该组织律师仔细审查哈佛大学相关文件中提出的 259 个论点，只有 10 个正确，另外 249 个不是不准确、就是不完整或有误导。





SFFA 指哈佛大学的录取程序中，对亚裔申请人的幽默、勇气等个人评级打低分，造成被录取的 “ 负面影响 ” ；他们称，哈佛没有认真研究种族中立的录取政策。





但哈佛大学辩称， “ 有种族意识的招生政策 ” ，是确保校园多元化的唯一途径；一些亚裔申请人个人评分较低，是因为推荐人和校友访调员、而非招生官的意见。他们说，校方已探索非种族意识的招生选择，但发现那样不会产生足够多样化的学生群体。

双方还争论谁有举证责任。 SFFA 认为，哈佛有证明自己没有歧视的举证责任；哈佛大学认为，原告需证明亚裔申请人受到有意识 “ 种族敌意 ” 和歧视。

当地时间 1 月 23 日提交的文件中，双方仍然争论两方专家提出的入学数据。哈佛方重申反对杜克大学经济学家 Peter Arcidiacono 的分析，指其统计模型排除个人评级、运动员、校友子女等因素， “ 未能对招生程序实际运作进行建模 ” 。

SFFA 指，哈佛聘请的克莱加州大学教授 David E 。 Card 的分析，没有充分调查申请人的种族是否会影响其个人得分。

双方律师将于当地时间

2

月

13

日再次出庭做庭审后结案辩论。法官预计将在审后结辩几个月后做出决定。法律专家预测，无论判决如何，此案最终会上诉至美国最高法院。

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