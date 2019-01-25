    • 2019年1月25日

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    歧视亚裔案 哈佛称为多元化“有种族意识的招生”

    星期五, 一月 25, 2019

    据美国《世界日报》报道，当地时间23日，哈佛大学和学生公平录取组织（SFFA）分别提交文件，针对哈佛招生程序涉嫌歧视亚裔学生的诉案庭审后双方所呈的提议事实建议结论文件做辩论，两方再次为各自论述和证据辩护。
    　　
    2014年，SFFA控告哈佛在入学招生过程中歧视亚裔申请人。2018年秋天，三周的波士顿联邦法院庭审成为媒体焦点。此案结果可能决定全美大学的平权措施的命运。
    　　
    据哈佛大学学生报Crimson报道，SFFA的简报指哈佛在招生过程参与了违法的种族平衡。该组织律师仔细审查哈佛大学相关文件中提出的259个论点，只有10个正确，另外249个不是不准确、就是不完整或有误导。

    SFFA指哈佛大学的录取程序中，对亚裔申请人的幽默、勇气等个人评级打低分，造成被录取的负面影响；他们称，哈佛没有认真研究种族中立的录取政策。

    但哈佛大学辩称，有种族意识的招生政策，是确保校园多元化的唯一途径；一些亚裔申请人个人评分较低，是因为推荐人和校友访调员、而非招生官的意见。他们说，校方已探索非种族意识的招生选择，但发现那样不会产生足够多样化的学生群体。
    　　
    双方还争论谁有举证责任。SFFA认为，哈佛有证明自己没有歧视的举证责任；哈佛大学认为，原告需证明亚裔申请人受到有意识种族敌意和歧视。
    　　
    当地时间123日提交的文件中，双方仍然争论两方专家提出的入学数据。哈佛方重申反对杜克大学经济学家Peter Arcidiacono的分析，指其统计模型排除个人评级、运动员、校友子女等因素，未能对招生程序实际运作进行建模
    　　
    SFFA指，哈佛聘请的克莱加州大学教授David E Card的分析，没有充分调查申请人的种族是否会影响其个人得分。
    　　
    双方律师将于当地时间213日再次出庭做庭审后结案辩论。法官预计将在审后结辩几个月后做出决定。法律专家预测，无论判决如何，此案最终会上诉至美国最高法院。

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