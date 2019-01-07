印度对加入RCEP犹豫不决 印专家：历史机遇不容错过

印度《经济时报》网站 1 月 5 日发表文章称，虽然印度商界对加入区域全面经济伙伴关系协定（ RCEP ）有所担忧，但加入这样一个巨大的经济体俱乐部将增强印度战略实力。

文章称，如果对全球贸易发展关注的话，你可能已经知道，有望成为世界最大贸易集团的轮廓正在成型。印度和其他 15 个亚洲和亚太地区国家正在努力弥合分歧，争取在 2019 年底前达成协议。

2018 年 12 月，印度政府聘请了 3 个顾问对这一伙伴关系从长远来看会给印度造成的 “ 真正得失 ” 进行独立评估。

文章称，印度的贸易赤字让许多人彻夜难眠。 2017 至 2018 年度，印度与中国的贸易逆差为 631 亿美元。印度与 RCEP 的其他成员之间也存在贸易逆差，比如韩国为 119 亿美元，澳大利亚为 102 亿美元。

文章表示，中国的贸易实力令印度公司感到不安。印度企业代表说， RCEP 将取消 80% 至 85% 的商品关税。同时也在印度产业联合会一个电子产品出口促进委员会担任负责人的夏尔马补充说： “ 结果将是中国商品进一步涌入印度市场。 ”

文章称， RCEP 还将影响印度的税收。假定印度和中国同意取消 85% 的双边贸易关税，价值 623 亿美元的中国商品将被免税。假定这些优惠是一次性给出的话，将导致约 62 亿美元的国库损失，因为印度的平均关税为 10% 。

但文章指出，尽管存在这些争论，前商务部长拉吉夫 · 凯尔说， RCEP 将给印度提供一个与中国接触的机会。





凯尔说： “ 印度不能孤军奋战。它必须成为该协定的一部分。 ” 他补充说， RCEP 可能成为一个转折点，预示着自 1991 年自由化以来闻所未闻的与贸易相关的重大变革。

专家们说， RCEP 将为印度出口商提供一个成为全球价值链一部分的窗口。

一位要求匿名的印度 RCEP 谈判代表说： “ 印度企业别无选择，只能奋起应对竞争。 RCEP 之后，印度企业的性质将从家族经营企业转变为更多的合资企业。 ”

文章称，不可否认，印度加入这样一个巨大的经济体俱乐部将增强其战略实力。

正如凯尔所说，这是一个引入历史性贸易变革的机会，其本身将巩固印度作为全球主要经济体的地位。

文章认为，

RCEP

的签署是否会给许多印度企业敲响丧钟？对此，只有在协定更加明确后才会有确定的答案。在此之前，印度将不得不经历一些艰难的谈判。

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