马斯克揭星际飞船最终外观：圆润光滑 形似子弹头

1 月 6 日， SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（ Elon Musk ）在社交媒体上曝光了星际飞船（ Starship ）的模拟图，并表示计划在 4 至 8 周内进行试验飞行器的首次下降测试（ Hopper test ）。

模拟图中的星际飞船造型圆润复古，通体银色且闪闪发光，形似一枚光滑的子弹头。外媒评价称其是一个 “ 不折不扣的艺术品 ” ，但不少网友却觉得它 “ 长相怪异 ” 。





马斯克在推特上说，正在组装中的星际飞船试验飞行器（ Starship test vehicle ）将呈现出近似模拟图的效果，不过真实的飞船会有舷窗等设计。

星际飞船原名大型猎鹰火箭（ BFR ），就是那艘将要载人前往火星旅游的大火箭。 SpaceX 计划未来用它来进行载人绕月飞行、前往火星等太空探索。





据悉，星际飞船的外壳是不锈钢材质，马斯克称钢在高温下的表现比重量轻的碳纤维材料更好。他还补充介绍称，由于高温的原因，飞船表面不适合喷涂油漆，取而代之的是最大反射率的不锈钢镜面设计。

马斯克在回复评论时透露， SpaceX 的目标是在 4 周内进行首次下降测试（ Hopper test ）， “ 也可能是 8 周，出于无法预见的问题 ” 。所谓的 Hopper test 指的是将火箭试验飞行器发射升空然后再返回地面着陆的测试。

同日，马斯克还在推特上发布了目前正在德克萨斯州组装的星际飞船试验飞行器的模型照片。据马斯克透露，第一台要点火的 Hopper 发动机正在加利福尼亚州组装，目前差不多组装完成，可能在下个月点火测试。

事实上， 2018 年的 12 月 24 日马斯克就曾曝光过星际飞船试验飞行器的照片，但当时只展示了试验飞行器的头部。





正式的星际飞船测试计划有望于

2019

年

3

月或者

4

月进行。

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