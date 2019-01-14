伊朗称准备生产新型核燃料 否认退出核协议

据伊朗媒体报道，伊朗原子能组织主席当地时间 13 日表示，伊朗已准备生产新型核燃料。同日，伊朗外交部否认该国将退出伊核协议的传言。

据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗原子能组织主席萨利希 13 日接受伊朗国家电视台采访时称，伊朗已开始准备生产 20% 丰度的新型核燃料。对于该新燃料，萨利希并未透露名称，只是介绍称，相较于旧式的核燃料，新型核燃料将有助于提高工作效率。

萨利希当天是在访问福尔多核基地时接受采访并做出上述表态的。他强调，伊朗已在核技术领域取得很大成就，并且已具备了自主设计核反应堆的能力。

萨利希同时表示，在美国退出伊核问题全面协议后，希望伊核问题其他相关方可以继续遵守在该协议中的承诺。





另据伊朗学生通讯社 13 日报道，伊朗外交部发言人加塞米否认了伊朗即将退出伊核问题全面协议的传言。加塞米接受采访时称，传言散布者是在系统性地制造和传播负面的假消息，目的在于渲染恐慌情绪、控制市场，从而为特定利益集团牟利。

伊核协议是伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）与伊朗历经多年磋商最终于

2015

年达成的协议。根据协议，伊朗以停止核武研发计划换取国际社会解除对伊制裁。美国总统特朗普

2018

年

5

月

8

日宣布美国退出伊核协议，并于同年

8

月

6

日宣布重启对伊制裁。

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