    • 2019年1月14日

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    特朗普否认“通俄”相关报道 称是最具侮辱性文章

    星期一, 一月 14, 2019

    据美媒报道，美国总统特朗普通俄门风波愈演愈烈，总统试图隐瞒他与俄罗斯总统普京的谈话。当地时间周六，特朗普表示，该报道荒谬可笑
    　　
    《纽约时报》周五报道称，特朗普解雇了前FBI局长科米之后，联邦执法机构开始关注他涉嫌通俄行为。
    　　
    周六，特朗普接受福克斯新闻采访时被问到是否曾经或者目前同俄罗斯合作。特朗普表示，我认为这是我被询问过最具侮辱性的问题，我也认为这是我见过的最具侮辱性的文章（指《纽约时报》报道），如果你阅读这篇文章，你会发现他们什么都没有找到
    　　
    尽管并未正面回答问题，但特朗普直接说明他比任何一届总统对俄罗斯采取的立场都更强硬如果你问问俄罗斯人，我对俄罗斯的态度比其他任何人都强硬。可能比其他任何总统，至少是最近三到四任总统。他说。
    　　
    此前，《华盛顿邮报》有报道称，特朗普试图向公众隐瞒他和俄罗斯总统普京对话的内容。特朗普也回应称，他和普京曾经进行了非常好的对话，而该对话也同历任总统所作的那样。我不会保留任何东西，我不会在乎，我的意思是《华盛顿邮报》报道太荒谬了！他说。
    　　
    任何人都可以听取那次会议的内容，那次会议是对外开放的。整个俄罗斯的事情都是骗局，这是一个可怕的恶作剧，每个人都知道，他补充说。
    　　
    不过，《华盛顿邮报》援引政府官员的话称，特朗普曾多次隐瞒有关与普京会晤的细节，他与俄罗斯总统的五次面对面会谈缺乏详细记录。
    　　
    报道还称，特朗普曾经有一次在他自己的口译员的纪录中作指示，并要求他们不要与其他政府官员讨论会议。
    　　
    对此，白宫发言人桑德斯称，报道非常不真实

    据《福克斯新闻》报道，当地时间周日，共和党人、参院司法委员会主席、被称为特朗普坚实战友的格拉汉姆表示，他计划就FBI有关川普的调查报告进行询问，并暗示该机构可能管得太宽
    　　
    我打算问问FBI局长，目前是否有关于总统是潜在俄罗斯代理人的调查。格拉汉姆说。
    　　
    如果真有此调查，国会需要知道这件事情，格拉哈姆说，“FBI怎么能这样做？调查中有哪些监督和利益平衡？

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