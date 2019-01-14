特朗普否认“通俄”相关报道 称是最具侮辱性文章

据美媒报道，美国总统特朗普“通俄门”风波愈演愈烈，总统试图隐瞒他与俄罗斯总统普京的谈话。当地时间周六，特朗普表示，该报道“荒谬可笑”。
《纽约时报》周五报道称，特朗普解雇了前FBI局长科米之后，联邦执法机构开始关注他涉嫌“通俄”行为。
周六，特朗普接受福克斯新闻采访时被问到“是否曾经或者目前同俄罗斯合作”。特朗普表示，“我认为这是我被询问过最具侮辱性的问题，我也认为这是我见过的最具侮辱性的文章（指《纽约时报》报道），如果你阅读这篇文章，你会发现他们什么都没有找到”。
尽管并未正面回答问题，但特朗普直接说明他“比任何一届总统对俄罗斯采取的立场都更强硬”。“如果你问问俄罗斯人，我对俄罗斯的态度比其他任何人都强硬。可能比其他任何总统，至少是最近三到四任总统。”他说。
此前，《华盛顿邮报》有报道称，特朗普试图向公众隐瞒他和俄罗斯总统普京对话的内容。特朗普也回应称，他和普京曾经进行了“非常好”的对话，而该对话也同历任总统所作的那样。“我不会保留任何东西，我不会在乎，我的意思是《华盛顿邮报》报道太荒谬了！”他说。
“任何人都可以听取那次会议的内容，那次会议是对外开放的。整个俄罗斯的事情都是骗局，这是一个可怕的恶作剧，每个人都知道，”他补充说。
不过，《华盛顿邮报》援引政府官员的话称，特朗普曾多次隐瞒有关与普京会晤的细节，他与俄罗斯总统的五次面对面会谈缺乏详细记录。
报道还称，特朗普曾经有一次在他自己的口译员的纪录中作指示，并要求他们不要与其他政府官员讨论会议。
对此，白宫发言人桑德斯称，报道“非常不真实”。
据《福克斯新闻》报道，当地时间周日，共和党人、参院司法委员会主席、被称为特朗普“坚实战友”的格拉汉姆表示，他计划就FBI有关川普的调查报告进行询问，并暗示该机构可能“管得太宽”。
“我打算问问FBI局长，目前是否有关于总统是潜在‘俄罗斯’代理人的调查。”格拉汉姆说。
“如果真有此调查，国会需要知道这件事情”，格拉哈姆说，“FBI怎么能这样做？调查中有哪些监督和利益平衡？”
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