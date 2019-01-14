特朗普否认“通俄”相关报道 称是最具侮辱性文章

据美媒报道，美国总统特朗普 “ 通俄门 ” 风波愈演愈烈，总统试图隐瞒他与俄罗斯总统普京的谈话。当地时间周六，特朗普表示，该报道 “ 荒谬可笑 ” 。

《纽约时报》周五报道称，特朗普解雇了前 FBI 局长科米之后，联邦执法机构开始关注他涉嫌 “ 通俄 ” 行为。

周六，特朗普接受福克斯新闻采访时被问到 “ 是否曾经或者目前同俄罗斯合作 ” 。特朗普表示， “ 我认为这是我被询问过最具侮辱性的问题，我也认为这是我见过的最具侮辱性的文章（指《纽约时报》报道），如果你阅读这篇文章，你会发现他们什么都没有找到 ” 。

尽管并未正面回答问题，但特朗普直接说明他 “ 比任何一届总统对俄罗斯采取的立场都更强硬 ” 。 “ 如果你问问俄罗斯人，我对俄罗斯的态度比其他任何人都强硬。可能比其他任何总统，至少是最近三到四任总统。 ” 他说。

此前，《华盛顿邮报》有报道称，特朗普试图向公众隐瞒他和俄罗斯总统普京对话的内容。特朗普也回应称，他和普京曾经进行了 “ 非常好 ” 的对话，而该对话也同历任总统所作的那样。 “ 我不会保留任何东西，我不会在乎，我的意思是《华盛顿邮报》报道太荒谬了！ ” 他说。

“ 任何人都可以听取那次会议的内容，那次会议是对外开放的。整个俄罗斯的事情都是骗局，这是一个可怕的恶作剧，每个人都知道， ” 他补充说。

不过，《华盛顿邮报》援引政府官员的话称，特朗普曾多次隐瞒有关与普京会晤的细节，他与俄罗斯总统的五次面对面会谈缺乏详细记录。

报道还称，特朗普曾经有一次在他自己的口译员的纪录中作指示，并要求他们不要与其他政府官员讨论会议。

对此，白宫发言人桑德斯称，报道 “ 非常不真实 ” 。





据《福克斯新闻》报道，当地时间周日，共和党人、参院司法委员会主席、被称为特朗普 “ 坚实战友 ” 的格拉汉姆表示，他计划就 FBI 有关川普的调查报告进行询问，并暗示该机构可能 “ 管得太宽 ” 。

“ 我打算问问 FBI 局长，目前是否有关于总统是潜在 ‘ 俄罗斯 ’ 代理人的调查。 ” 格拉汉姆说。

“

如果真有此调查，国会需要知道这件事情

”

，格拉哈姆说，

“FBI

怎么能这样做？调查中有哪些监督和利益平衡？

”

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