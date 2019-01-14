马克龙向法国人民致公开信：要辩论 不要暴力

据法新社，为应对 “ 黄马甲运动 ” 危机，法国总统马克龙当地时间周日（ 1 月 13 日）向法国人民写了一封公开信，呼吁法国人民通过两个月的 “ 全国大辩论 ” 解决问题，而非继续把问题带上街头。

法国将于 1 月 15 日至 3 月 15 日举行为期两个月的 “ 全国大辩论 ” ，公众可以就自己关心的问题提出意见建议。在辩论结束后，马克龙将立即 “ 直接报告 ” 辩论结果。

马克龙称，此次大辩论 “ 不是大选也不是公投 ” ，而是 “ 试图将怒火转化为解决方案 ” 的一次行动。马克龙在信中称， “ 你们的提议将帮助建立一个新的国家架构、重塑政府和议会的行动，以及重新定位法国在欧洲、在国际上的角色 ” 。

在这封 2330 字的 “ 致法国人民的信 ” 中，马克龙列举了 35 个问题，聚焦在税收、民主、环境、移民等议题上。马克龙同时表示，没有被禁止的问题，政府向所有意见、建议开放。





据法新社，在开展 “ 全国大辩论 ” 的同时，马克龙将在全国范围内开启市政会议之旅。首次会议定于大辩论开始的 1 月 15 日，马克龙将与西北城市布尔格德鲁尔德的市长会面。

据英国《卫报》，虽然马克龙表示，希望通过此次大辩论倾听民众声音，解决民众广泛关注的问题，但他也坚持表示，政府不会撤回之前的改革，也不会在 2017 年大选中承诺的关键议题上妥协。

法国的 “ 黄马甲运动 ” 已经进入第九周，在 1 月 12 日的示威抗议中，全国共有 8.4 万人走上街头，人数比上一周的 5 万人又有上升趋势。 “ 黄马甲运动 ” 开始于 2018 年 11 月 17 日，示威人群从最初的抗议上调燃油税，到抗议马克龙的几乎所有改革政策，再到要求马克龙下台。

为应对

“

黄马甲

”

危机，马克龙先后三次

“

出招

”

。第一次是在

12

月初，马克龙宣布放弃从

2019

年起上调燃油税。第二次是在

12

月

10

日，马克龙发表电视讲话，宣布了一系列减税加薪福利举措。第三次则是此次开启

“

全国大辩论

”

。

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