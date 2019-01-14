马克龙向法国人民致公开信：要辩论 不要暴力

据法新社，为应对“黄马甲运动”危机，法国总统马克龙当地时间周日（1月13日）向法国人民写了一封公开信，呼吁法国人民通过两个月的“全国大辩论”解决问题，而非继续把问题带上街头。
法国将于1月15日至3月15日举行为期两个月的“全国大辩论”，公众可以就自己关心的问题提出意见建议。在辩论结束后，马克龙将立即“直接报告”辩论结果。
马克龙称，此次大辩论“不是大选也不是公投”，而是“试图将怒火转化为解决方案”的一次行动。马克龙在信中称，“你们的提议将帮助建立一个新的国家架构、重塑政府和议会的行动，以及重新定位法国在欧洲、在国际上的角色”。
在这封2330字的“致法国人民的信”中，马克龙列举了35个问题，聚焦在税收、民主、环境、移民等议题上。马克龙同时表示，没有被禁止的问题，政府向所有意见、建议开放。
据法新社，在开展“全国大辩论”的同时，马克龙将在全国范围内开启市政会议之旅。首次会议定于大辩论开始的1月15日，马克龙将与西北城市布尔格德鲁尔德的市长会面。
据英国《卫报》，虽然马克龙表示，希望通过此次大辩论倾听民众声音，解决民众广泛关注的问题，但他也坚持表示，政府不会撤回之前的改革，也不会在2017年大选中承诺的关键议题上妥协。
法国的“黄马甲运动”已经进入第九周，在1月12日的示威抗议中，全国共有8.4万人走上街头，人数比上一周的5万人又有上升趋势。“黄马甲运动”开始于2018年11月17日，示威人群从最初的抗议上调燃油税，到抗议马克龙的几乎所有改革政策，再到要求马克龙下台。
为应对“黄马甲”危机，马克龙先后三次“出招”。第一次是在12月初，马克龙宣布放弃从2019年起上调燃油税。第二次是在12月10日，马克龙发表电视讲话，宣布了一系列减税加薪福利举措。第三次则是此次开启“全国大辩论”。
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