印拟增购以“空中杀手” 现役百余架无人机也升级

印度 Zee 新闻网站 1 月 27 日发表题为《印度也许会购买能摧毁敌方军事目标的无人机》的报道称，为提高印度空军的无人作战实力，政府计划再向以色列购买约 15 架 “ 哈罗普 ” 攻击无人机。这些无人机对于印度空军非常重要。它们能够撞向高价值的敌方军事目标，将其完全摧毁。





值得注意的是，印度空军已装备了此类无人机。这些无人机配有光电传感器，可在军事目标上空长时间盘旋，而后将其摧毁。

国防部消息人士对亚洲新闻国际通讯社记者说： “ 预计国防部将在未来一周内在高层会议上就购买这些无人攻击机的提案进行讨论，以加强空军无人机机群的作战实力。 ”

消息人士还说，一旦提案通过，印度空军将执行数年前与以色列签署的协议中的选择条款。以色列是印度空军所有种类的无人机的主要供应方，包括 “ 搜寻者 ” 侦察机和 “ 苍鹭 ” 无人机。

报道称，印度和以色列还在就 “ 猎豹计划 ” 进行谈判。在该计划下，两国将合作把印军无人机改装成高性能无人攻击机。这些无人机的侦察作战实力也将得到提升。印度陆海空三军目前拥有超过 100 架无人机。

同时，印度安全机构也在开发本国的无人作战飞机，并将在近期内将其部署到边境地区。

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