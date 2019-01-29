达沃斯报告:环境威胁是2019年世界面临的最大风险

近日，达沃斯全球经济论坛发布最新《全球风险报告》称，无论是从概率还是影响力来看，环境威胁都是 2019 年世界面临的最大风险。

全球气候变化问题再次引发人们的关注。

行动刻不容缓

近年来，气候变化引发的灾害在全球范围内频现，世界深受其害。

联合国减少灾害风险办公室 1 月 24 日发布的数据显示， 2018 年全球约 6000 万人生活受到极端天气影响， 1 万多人死于各类自然灾害。

据美国《赫芬顿邮报》网站 2018 年 12 月 30 日报道， 2018 年是严重自然灾害频发的一年，创纪录的山火和罕见的暴雨袭击了美国。 9 月，飓风 “ 弗洛伦斯 ” 和 “ 迈克尔 ” 在一个月内相继袭击美国东海岸，造成严重损失。 11 月，美国加州历史上最致命、最具破坏性的山火 “ 坎普 ” 将北部的天堂镇夷为平地。

印度气象局发布的最新《印度 2018 年气候声明》报告指出，印度过去 19 年来气温显著升高，导致近年天然灾害明显增加。如果不控制温室气体排放，印度到 2040 年将面临灾难性后果。

1 月 11 日，全球权威学术期刊《科学》上一篇题为《海洋变暖的速度有多快？》的研究显示，地球正以前所未有的速度快速升温。发表在国际知名期刊《美国科学院院报》的研究表明，南极洲的融冰速度是上世纪 80 年代的 6 倍，这可能危及全球的海岸线。

1 月 16 日，《新英格兰医学杂志》的一份最新报告指出，到 2050 年，因气候变化导致的粮食短缺，将使全球成年人死亡人数净增加约 52.9 万。而截至 2030 年，气候变化将致使约 1 亿人陷入极端贫困，而贫困将使人们更容易受健康问题侵扰。

“ 与环境相关的风险正在让世界梦游般地走向灾难。 ” 达沃斯世界经济论坛 21 日发布的最新一期《全球风险报告》显示，环境问题连续第三年在 “ 世界风险榜单 ” 中占主导地位。

全球气候变化的种种迹象正不断向世界各国的人们敲响警钟，气候变化问题治理行动刻不容缓。

治理道路曲折

“ 我们依然看到补贴化石燃料的做法，碳定价机制还有待发展，甚至很多人还在怀疑气候变化是否真的是一个威胁。 ” 联合国秘书长古特雷斯 24 日在达沃斯世界经济论坛 2019 年会发表特别致辞时说，气候变化是近期全球面临的最重要的系统性风险，但是应对气候变化的政治意愿仍然薄弱。

联合国未来地球科学计划中国委员会委员王义桅教授在接受本报采访时表示，既要发展又要保护环境，这对矛盾问题是当前全球气候变化治理问题面临的最大困难。 “ 共同但有区别的责任 ” 这一治理原则令先发展起来的发达国家感到不满。

据法新社 2018 年 12 月 8 日报道，美国总统特朗普称巴黎气候协议为 “ 可笑且代价极为高昂的协议 ” ，呼吁将其终结。 2017 年 6 月，美国宣布退出《巴黎气候协定》并重启化石燃料开采计划，引发了美国国内和国际社会的广泛批评。

2018 年 11 月 28 日，据英国《卫报》报道，巴西宣布不再举办 2019 年联合国气候变化大会，对正在携手应对全球变暖问题的全球各方来说是重大打击。

中国社会科学院学部委员、城市发展与环境研究所所长潘家华认为，美国在有关承诺方面出尔反尔，为全球气候问题治理带来了负能量；广大发展中国家发展的欲望强烈，但耐心不足；全球气候治理问题目前缺乏在价值理念、技术手段、资金筹措等方面具有相应能力和水平的领导者。以上因素都为该问题的治理带来了阻力。

未来任重道远

世界各国应对全球气候变化的共识正逐渐形成。

2018 年 10 月 8 日，联合国政府间气候变化专门委员会发布的《全球升温 1.5 ℃ 特别报告》指出，如果气候变暖以目前的速度持续下去，预计全球气温在 2030 年至 2052 年间就会比工业化之前水平升高 1.5 摄氏度。

“ 原来谈气候变化争来争去都是在争历史责任的问题。这份报告从未来倒推到现在应该怎么发展，体现了 ‘ 从后天看明天，而不是从昨天看明天 ’ 的思维方式。 ” 王义桅分析称。

在上述报告发布几个小时之后，美国经济学家威廉 · 诺德豪斯和保罗 · 罗默获得了 2018 年诺贝尔经济学奖，他们的获奖理由是将气候变化和技术创新纳入长期宏观经济分析中。

对此，潘家华认为，主流经济学界把诺贝尔经济学奖授给把气候变化纳入研究的学者，是值得肯定的。但同时也表明，在气候变化经济学的领域中，很多工作确实极其富有挑战性，任重而道远。

2018 年 12 月 16 日，在波兰举行的联合国卡托维兹气候变化大会正式闭幕，与会各方一致通过了实施《巴黎协定》所必要的细则。





据日本 NHK 电视台 2018 年 12 月 17 日报道，新通过的细则决定包括发展中国家在内的所有国家必须就温室气体减排措施的落实情况进行详细汇报，并由专家每 2 年进行 1 次验证。这一细则还规定，发达国家必须在尽可能的范围内向联合国汇报准备向发展中国家提供多大程度的资金援助。

在卡托维兹气候变化大会期间，据新加坡《联合早报》网报道，世界银行宣布，将加倍应对气候变化的投资总额，增额后达到 2000 亿美元。世界银行发表声明说，这项针对 2021 年至 2025 年的增资计划代表了世界银行应对气候变化的决心，希望借此向全球发出信息，共同对抗全球变暖。

潘家华指出，《巴黎气候协定》所明确的目标已经成为国际社会的共识。共识所明确的低碳、零碳的信号已经在市场上得到了充分的体现。加上技术创新达到了前所未有的发展速度。

“

我对气候治理的未来持非常乐观的态度。

”

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