王岐山称中国经济将保持可持续增长 扩张周期并未接近尾声

中国国家副主席王岐山周三表示，尽管全球存在不确定性，但中国经济将保持可持续增长。几天前，中国公布了近 30 年来最疲弱的经济增长数据。





在显然是针对美国的讲话中，王岐山还敦促各国坚持多边主义，相互尊重对方在技术创新方面的 “ 自主选择 ” 。





“2019 年将有很多不确定性，但中国经济将继续实现可持续增长。 ” 王岐山在达沃斯世界经济论坛上对与会代表表示。





“ 速度的确很重要。但真正重要的是我们经济发展的质量和效率， ” 他表示。





中国的经济扩张周期没有接近尾声，王补充说。他试图消除市场的担忧，即内需疲软和美国提高关税可能会在未来引发经济的大幅放缓。





中国经济疲软的迹象日益明显，加剧了人们对全球经济风险的担忧，成为了商界和政界精英在达沃斯论坛上的主要议题。近年来，中国经济对全球经济增长的贡献率接近三分之一。





“ 现在，我们确实面临很多不平衡， ” 王岐山表示，他敦促各国采取措施来解决这些不平衡。 “ 我们需要做的是把蛋糕做大 ” ，而不是为如何分蛋糕而争吵，他表示。





** 对抗两败俱伤 **





在他发表上述言论之前，周一公布的数据显示，中国经济在第四季度出现降温，将 2018 年的经济增速拉低至近 30 年来的最低水平，并迫使政府出台更多刺激措施，以避免经济进一步放缓。





在中美贸易争端没有很快结束的迹象下，中国财政部周三表示，去年稳增长财政支出步伐明显加快，全年支出超出年初预算 5% ，今年将根据当前经济形势和各方面支出需求，继续适度扩大财政支出规模。





中美两国必须在 3 月 1 日前达成贸易协议，否则将面临美国对价值 2,000 亿美元的中国商品加征关税的风险。随着最后期限日益临近，双方在对达成协议至关重要的结构性因素上仍存在很大分歧。





例如，美国指责中国窃取知识产权，强迫在华经营的美国公司分享技术。





王岐山断然反驳了这些指责，他表示， “ 必须尊重国家主权，不谋求技术霸权，不干涉别国内政，不从事、包庇或保护损害别国国家安全的技术活动。 ”





但他在语气较为和缓的讲话中表示，两国经济已成为彼此 “ 不可或缺的 ” 关系，对抗只会造成两败俱伤。





“ 我们要坚持多边主义，在相互尊重、相互信任的基础上开展广泛对话与合作，共同构建科技规则体系， ” 王岐山称。





中国证监会副主席方星海在另一场研讨会上表示，中美有望达成贸易协议。





“ 我认为会达成协议。美国总统特朗普是用道琼工业指数的涨跌来衡量他的措施是否成功。 ”





“

每当你在贸易谈判中遇到困难时，华尔街股市就会下跌，

”

他表示，

“

这个指标非常明显，我认为达成协议符合

(

美国

)

政府的利益。

”(

路透社

)

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